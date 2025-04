Disponibile Apple Immersive Video Utility per Mac e Apple Vision Pro

Pubblicità

Apple ha rilasciato una nuova app Mac per la gestione di librerie di video immersivi. La Casa di Cupertino spiega che l’utility permette di importare, organizzare, impacchettare e revisionare media in formato Apple Immersive Video sul Mac; sfruttando l’utility companion per visionOS è possibile collegarsi al visore ed esaminare video in formato Apple Immersive Video su Apple Vision Pro.

Apple Immersive Video è un “formato di storytelling” che sfrutta il video 8K 3D con un campo visivo di 180º e audio spaziale, pensato per “trasportare il pubblico al centro della storia”.

Con questa utility è possibile importare e gestire file, ordinarli, effettuare ricerca, creare playlist, condividere i video con utenti Vision Pro sfruttando tipologie di file che sono semplici da scaricare e importare. Non mancano funzioni per scansionare metadati statici e dinamici dagli Immersive Video, per modificare, scambiare o alterare il contenuto dei package per soddisfare le esigenze di post-produzione.

È possibile collegare uno o più Vision Pro per riprodurre playlist; sono presenti funzioni per gestire grandi gruppi di utenti con la riproduzione sincronizzata durante sessioni di visualizzazione multi-device.

Apple Immersive Video Utility richiede macOS 15 o versioni successive e un Mac. con chip M1 o seguenti, “pesa” 7,7MB e si scarica gratis dal Mac App Store. Il requisito minimo per visionOS è la la presenza di visionOS 1.0.

Ricordiamo che l’app Apple TV ospita una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, tra cui Adventure di Apple TV+ e Alicia Keys: Rehearsal Room. a giugno dellos corso anno BlackMagic Design ha presentato il primo sistema di fotocamere disponibile sul mercato e un aggiornamento al suo software di post-produzione DaVinci Resolve Studio. Creati entrambi appositamente per Apple Immersive Video, offrono a registi e professionisti strumenti per creare storie spettacolari con questo formato di storytelling ultraimmersivo.