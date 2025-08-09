DaVinci Resolve per iPad ha nuovi strumenti per editing ed esportazione

Blackmagic Design ha rilasciato una versione aggiornata di DaVinci Resolve per iPad, integrando molte novità nell’app che offre accesso a strumenti di finalizzazione del colore e flussi di lavoro HDR.

La versione 20.0.1 dell’app per iPad integra numerose novità; tra queste il supporto per il delivering, accesso ai keyframe e editor di curve nella pagina cut, migliore nella gestione di keyframe multipli, supporto per il MultiText (con funzioni per l’indentazione, allineamento e stili di paragrafo), possibilità di esportare file CSV come text multi-box, supporto a guide personalizzate, funzioni per la sincronizzazione di media.

Queste e molte altre migliorie possono consentono di produrre anche semplicemente file audio, se non si vuole il video, con migliorie che riguardano tanti aspetti. Sono stati aggiunti diversi strumenti, quelli esistenti sono stati ottimizzati e lo sviluppatore riferisce di stabilità e prestazioni migliorate in generale.

Supporto file H.264, H.265, ProRes e Blackmagic RAW

Come sempre Da Vicini supporta i file nei formati H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW e permette di importare le clip dall’archivio interno o dalla libreria Foto dell’iPad Pro, e dai dischi collegati esternamente tramite iCloud o USB-C. L’HDR è compatibile anche con gli iPad Pro 12,9” con chip M1. Gli utenti possono destinare il clean feed del color grading da monitorare a un Apple Studio Display, a un Pro Display XDR o a un display compatibile con AirPlay, ideale per creare look sul set o correggere il colore delle clip in post produzione direttamente dall’iPad.

Slider di correzione primaria risultano di facile comprensione a chiunque abbia già usato un software di montaggio, facilitando la regolazione di contrasto, temperatura, dettaglio dei mezzitoni e saturazione.

La pagina Cut è stata progettata tenendo conto anche della tastiera DaVinci Resolve Speed Editor, compatibile anche con DaVinci Resolve for iPad.

L’app può essere scaricata gratuitamente dall’App Store, “pesa” 3,8 GB. L’accesso a tutte le funzionalità richiede di pagare una tantum 100€ mediante forma di gli acquisto in-app. Il requisito minimo è iPadOS 18 o seguenti.