Disponibile DaVinci Resolve per iPad

Annunciato con la presentazione dell’iPad Pro M2 a ottobre, DaVinci Resolve per iPadOS è ora disponibile sull’App Store, permettendo di usare su iPad un completo set di di strumenti di editing video.

Ottimizzato per la tecnologia MultiTouch e Apple Pencil, DaVinci Resolve for iPad è compatibile con le pagine Cut e Color di DaVinci Resolve e dà accesso agli strumenti di finalizzazione del colore e flussi di workflow HDR già apprezzati in ambito desktop.

Grazie al supporto per Blackmagic Cloud, i creatori di contenuti possono collaborare con altri utenti in tutto il mondo.

La versione base offre la maggior parte delle funzionalità e gli utenti possono eventualmente acquistare (in-app) anche la versione DaVinci Resolve Studio (a 114,99 €).

BlackMagic spiega che le prestazioni ottimizzate per Apple Silicon fanno sì che il rendering in ProRes Ultra HD con DaVinci Resolve sia 4 volte più veloce sul nuovo iPad Pro con M2.

L’HDR è compatibile anche con gli iPad Pro 12,9” con chip M1. È possiible destinare il clean feed del color grading da monitorare a un Apple Studio Display, a un Pro Display XDR o a un display compatibile con AirPlay, utile per creare look sul set o correggere il colore delle clip in post produzione direttamente dall’iPad.

DaVinci Resolve for iPad apre e crea file di progetto DaVinci Resolve standard compatibili con la versione desktop di DaVinci Resolve 18. Supporta i file nei formati H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW e permette di importare le clip dall’archivio interno o dalla libreria Photos dell’iPad Pro, e dai dischi collegati esternamente tramite iCloud o USB-C.

Sono supportati accessori quali: Apple Pencil, Magic Trackpad, Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio.

DaVinci Resolve richiede iPadOS 16.0 o versioni successive e un dispositivo con chip A12 Bionic o versioni successive. L’app pesa 2GB e si scarica gratis dall’App Store.

