Apple Watch 2022 sono i primi con GPS indipendente da iPhone

Crescita e maturazione di Apple Watch proseguono quest’anno con un’altra importante tappa sulla via dell’emancipazione da iPhone: infatti per la prima volta in tutti e tre i modelli di Apple Watch della generazione 2022 il GPS risulta del tutto indipendente da quello di iPhone. Questo vale per Apple Watch Serie 8, Apple Watch Ultra e anche a sorpresa per il più economico Apple Watch SE di seconda generazione, tutti introdotti quest’anno.

Viceversa tutti i modelli delle generazioni precedenti al 2022 continuano invece a fare affidamento sul GPS installato a bordo di iPhone. Questo permette di risparmiare carica della batteria per preservare l’autonomia dello smartwatch che ricorre al suo GPS installato a bordo solo quando non c’è iPhone nelle vicinanze.

L’indipendenza del GPS degli Apple Watch 2022 non è stata annunciata da Apple durante la presentazione, ma la multinazionale lo ha specificato in un documento di supporto aggiornato all’inizio di dicembre, ma rilevato solo nelle scorse ore da The Verge. Nelle note in piccolo a fondo pagina Apple dichiara:

“Apple Watch Ultra, Series 8 e SE (2a generazione) utilizzano il GPS integrato di Apple Watch anche quando il tuo iPhone è nelle vicinanze”. E ancora “Per preservare la durata della batteria, i vecchi modelli di Apple Watch utilizzano il GPS del tuo iPhone quando disponibile”.

Il rilevamento della posizione effettuato con GPS al polso è senz’altro migliore rispetto a tasca e borsa dove per la maggior parte del tempo è riposto iPhone, con grandi benefici per tutte le app e le funzioni che sfruttano il tracciamento. Per molti utenti la novità potrebbe non rilevare molto, ma la differenza è sostanziale per chi fa sport, allenamenti e attività all’aperto.

Infine ricordiamo che le prestazioni GPS risultano ancora superiori quest’anno in iPhone 14 Pro, 14 Pro Max e Apple Watch Ultra perché sono i primi dispositivi Apple con tecnologia GPS a doppia frequenza. Per scoprire tutti i vantaggi che questa tecnologia comporta rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle rispettive pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.