Apple annuncia iPad Pro 2022 e iPad di decima generazione

Come prevedibile dopo la chiusura temporanea di Apple Store, sono arrivati i nuovi iPad: si tratta dei modello da 12,9 e 11 pollici ora con processore M2 e dell’esteticamente rivoluzionato iPad 2022 di decima generazione.

I nuovi iPad Pro

I nuovi iPad Pro presentano quale novità principale (quasi esclusiva) il nuovo processore. Si tratta della componente che abbiamo già visto su MacBook Air e su MacBook Prod a 13″. Nel comunicato non si fa cenno a niente altro di rilevante se non il fatto che con il nuovo processore gli iPad sono di XX volte più veloci dei modelli precedenti.

Come previsto non ci sono nè la carica inversa che avrebbe permesso di ricaricare accessori come se il dorso di iPad fosse un caricabatterie wireless nè lo schermo mini LED su iPad 11″. Questa particolare componente che garantisce una qualità paragonabile a quella degli OLED ad un costo inferiore e senza i problemi di “stampaggio” degli OLED è ancora riservata ad iPad da 12,9″.

Tante novità per iPad base

Molte invece le novità di iPad di decima generazione, preannunciate dalle cover apparse qualche ora fa. Il più economico dei tablet introduce un design simile a quello di iPad Air con uno schermo più ampio per lo spostamento del Touch ID sul lato superiore dove si trova il tasto di accensione. Arriva finalmente USB-C al posto del connettore lightning delle precedenti generazioni.

Tra le altre novità interessanti la fotocamera sul lato più lungo dello schermo per FaceTime e comunicazione in modalità ladscape più naturale senza rischio di coprire la camera con un disto e il processore A14 che rende iPad molto più veloce. Apple ha deciso di presentare i nuovi iPad attraverso comunicato stampa, piuttosto che tramite un nuovo keynote da diffondere sui canali ufficiali. Diversamente da quanto accaduto con iPhone, dunque, il colosso di Cupertino ha mantenuto un profilo più basso. In effetti, la presentazione tramite comunicato stampa era stata messa in conto da qualche settimana.

Prezzi e disponibilità

I preordini di iPad 2022 sono già iniziati e arriverà a partire dal 26 ottobre: in Italia parte da 589 euro per la versione da 64GB, da 256GB costa 789 euro.

I preordini iPad Pro sono già iniziati e sarà disponibile dal 26 ottobre: in Italia il prezzo parte da 1069 euro per la versione da 11 pollici e da 1.469 euro per il modello top da 12,9” abbastanza in linea con le precedenti generazioni che dovrebbero ricevere uno sconto nelle prossime settimane nei retail online.

Arriva anche la nuova Apple TV 4K

