Dead Island 2 è il primo gioco per console con comandi vocali Alexa

Era noto da tempo il fatto che Dead Island 2 avesse permesso agli utenti di schernire gli zombie con la propria voce tramite la nuova tecnologia Alexa Game Control di Amazon; durante la presentazione di Dead Island 2 di martedì scorso, lo sviluppatore Deep Silver aveva già fornito un’idea più precisa di come il sistema di controlli potesse funzionare nella pratica.

In un video pre registrato lo sviluppatore ha mostrato come alcuni comandi vocali attiveranno determinate azioni nel gioco. “Ehi zombie” attira l’attenzione di uno zombie vicino nel gioco, mentre “Time to go loco” attiva una sorta di modalità “rage”, che permette di dare il via ad una scazzottata in piena regola. Ancora, si potrà chiedere ad Alexa di fornire all’utente la propria ascia, per vederla apparire nelle mani dell’avata virtuale.

Ovviamente, questi non sono gli unici comandi vocali a disposizione del giocatore. Il video non li mostra tutti, ma la tua voce dell’utente permetterà anche di fare cose come impostare waypoint (“dov’è la [cosa] più vicina?”), scegliere la propria arma migliore, salutare altri personaggi e chiedere il loro aiuto, secondo il portavoce di Amazon, Jeremy Bartram.

Mentre la funzione sembra divertente in video, si dovrà naturalmente aspettare e vedere se Alexa Game Control in Dead Island 2 sia effettivamente utile o se si tratta solo di un espediente da utilizzare un paio di volte.

Il lancio del gioco, ormai in fase di sviluppo da tanto tempo, è finalmente previsto per il 28 aprile. Il gioco arriverà su PlayStation, Xbox e PC tramite Epic Games Store, anche se Alexa Game Control funzionerà solo su Xbox e PC.