Decathlon presenta l’app per dipendenti con sindrome di down

L’App, nata e sviluppata in Italia e premiata agli Innova Retail Award & Ki Best 2022, rappresenta uno strumento inclusivo che accompagna i dipendenti con sindrome di Down in un percorso di indipendenza e autonomia.

L’inclusività è al centro delle iniziative di Decathlon Italia, che presenta una innovativa applicazione sviluppata per i propri dipendenti con sindrome di Down. L’App My Personal Training, creata in collaborazione con AIPD – Associazione Italiana Persone Down e AGPD – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, rappresenta uno strumento di supporto per i collaboratori e le collaboratrici di Decathlon con sindrome di Down, per aiutarli nel lavoro quotidiano e accompagnarli in un processo diautonomia e indipendenza.

All’interno dell’App Decathlon My Personal Training, facilmente accessibile dagli smartphone aziendali, sono disponibili video tutorial, schede informative, abbecedari contenenti terminologie specifiche, calendario delle attività con allarmi annessi, funzioni per aiutare a scandire il tempo e i compiti da svolgere.

Un modello intuitivo, semplice, disegnato e sviluppato sulla base delle specifiche necessità delle persone con sindrome di down, per permettere loro di essere autonome e indipendenti nel posto di lavoro, ma non solo. La tecnologia alla base dell’App potrà essere utilizzata anche per aiutare i destinatari nella loro quotidianità.

L’applicazione, nata e sviluppata in Italia, è un’innovazione frutto di un percorso avviato da Decathlon Italia nel 2017 al fianco di AIPD e di AGPD per offrire tirocini a sportivi e sportive con disabilità cognitiva: ad oggi, Decathlon conta su tutto il territorio nazionale 42 collaboratori con trisomia 21, di cui 29 assunti stabilmente.

Per il suo carattere innovativo e inclusivo, e per la capacità di creare valore aggiunto, l’App è stata premiata come prima classificata in categoria e in assoluto agli Innova Retail Award & Ki Best 2022, un riconoscimento a testimonianza dell’impegno dell’azienda per rendere concretamente lo sport più accessibile a tutte e tutti.

