Le consegne dell’adattatore Apple Pencil slittano fino a 2 settimane

Il nuovo iPad di decima generazione dispone di una porta USB-C invece che della porta Lightning, ma il dispositivo rimane compatibile solo con l’Apple Pencil di prima generazione: questo significa che sarà necessario un adattatore per abbinare e caricare l’Apple Pencil con l’iPad. L’adattatore, adesso, ha tempi di consegna fino a 2 settimane, mentre in USA si arriva fino ad un mese.

L’adattatore è incluso nella confezione con l’Apple Pencil di prima generazione, ma per i clienti che possiedono già un’Apple Pencil, devono acquistare l’adattatore separatamente a 10 euro. Mentre il nuovo iPad è destinato a essere lanciato il 26 ottobre, l’adattatore sta già affrontando un ritardo di spedizione di 3-4 settimane sul negozio online di Apple negli Stati Uniti, mentre in Italia ancora i tempi si attestano a 1-2 settimane. Verosimile che a breve anche nel nostro Paese i tempi possano allungarsi.

Va notato che l’adattatore non è una prolunga di conversione della spina Lightning ma presenta invece una porta USB-C alla quale va collegato un cavetto; di conseguenza la penna in ricarica non resta bloccata al tablet (o a un caricatore) ma gode di una certa mobilità data dal cavo.

Sarà curioso scoprire se è possibile utilizzarla mentre è in ricarica, seppur con la scomodità di dover sopportare le limitazioni date dal filo, o se invece durante questa fase ogni sua funzione viene disabilitata per velocizzarne la ricarica della batteria. In ogni caso si tratta di un dettaglio secondario, considerando che la ricarica di Apple Pencil richiede pochissimo tempo.

