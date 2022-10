Evans Hankey, leader del team design di Apple, lascia l’azienda

Evans Hankey, Vice President di Industrial Design di Apple, lascerà la Casa di Cupertino il prossimo anno. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg ma la notizia è stata confermata anche da Apple, non indicando per ora chi sarà il nuovo leader del team design.

“Il design team di Apple riunisce esperti creativi in diverse discipline da tutto il mondo per immaginare prodotti innegabilmente Apple”, ha riferito un portavoce della Casa di Cupertino a Bloomberg. “Il senior design team è guidato da un forti leader con decenni di esperienza. Evans prevede di rimanere durante la fase di transizione e desideriamo ringraziarla per la sua leadership e il suo contributo.

Hankey ha di fatto preso il posto di Jony Ive come design chief dopo che quest’ultimo ha lasciato l’azienda nel 2019. Apple all’epoca aveva spiegato che i leader del team di design Evans Hankey, Vice President di Industrial Design, e Alan Dye, Vice President di Human Interface Design, avrebbero riferito direttamente a Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. Hankey e Dye hanno entrambi ricoperto per molti anni importanti ruoli di leadership nel team di design Apple. Williams ha guidato lo sviluppo di Apple Watch fin dalla fase iniziale, e dal 2019 ha deciso di passare più tempo lavorando con il team design nel loro studio.

