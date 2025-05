Deckard in anticipo, Valve accelera verso il visore VR più potente

Il panorama dei visori per la realtà virtuale sia ta espandendo rapidamente, se non nelle vendite almeno sul fronte dell’offerta, con Apple, Sony, Meta e HTC che sono ormai tra i protagonisti principali della scena.

Tra i dispositivi più attesi, adesso, c’è il prossimo modello di Valve nome in codice Deckard che potrebbe rivelarsi il visore più performante per quanto concerne il gaming VR, in arrivo già quest’anno. Tuttavia, secondo le ultime anticipazioni, l’uscita potrebbe essere ulteriormente anticipata.

Il progetto, noto internamente come Valve Deckard, nome che peraltro già di per sé suona perfetto per un visore, ha iniziato a trapelare fin dal 2021. TechRadar riporta che Valve ne starebbe accelerando la produzione, importando proprio i materiali necessari per realizzare le interfacce facciali del visore, un segnale concreto che lo sviluppo procede spedito. Pur non trattandosi di periferiche, questi componenti indicano chiaramente che i test non sono più un’ipotesi remota.

Parallelamente, Valve ha introdotto strumenti sperimentali per ARM su Steam e in una beta non ancora pubblica è emerso un driver Linux per SteamVR Link, elementi che confermano l’impegno dell’azienda sul fronte software.

Tuttavia, come ricorda il sito specializzato isvalvedeckardout.com, nulla è certo finché Valve non annunci ufficialmente il visore. La celebre “Valve Time”, sinonimo di cura estrema nella qualità prima dei tempi di consegna, potrebbe infatti ancora posticipare il lancio rispetto alle previsioni.

Nonostante codici, brevetti e diverse segnalazioni autorevoli indichino l’esistenza del progetto, lo sviluppatore di Half-Life non ha mai confermato apertamente Deckard.

Quando arriverà, comunque, saranno in molti a festeggiare. Naturalmente il nome in codice è un omaggio al personaggio Rick Deckard interpretato da Harrison Ford del leggendario film Blade Runner di Ridley Scott, richiamando la tradizione di Valve di ispirarsi alla fantascienza, come del resto i controller “Roy”, battezzati in onore di Roy Batty, sempre dal medesimo film cult.

