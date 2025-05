Per iPad l’effetto pandemia spinge le vendite

Nel primo trimestre del 2025 il mercato dei tablet torna a crescere secondo i dati pubblicati da Canalys, con un aumento delle spedizioni dell’8,5% su base annua, raggiungendo 36,7 milioni di unità: a guidare la ripresa è ancora Apple, che consolida la sua leadership grazie al ricambio degli iPad acquistati durante la pandemia.

Il boom post-Covid: iPad ancora protagonista

Nel Q1 2025 – lo stesso periodo di cui Apple ha appena comunicato i dati fiscali – le spedizioni di iPad hanno toccato quota 13,7 milioni, segnando una crescita del +14% su base annua. La quota di mercato di Apple sale così al 37,3%, più del doppio rispetto alla rivale Samsung, che si ferma al 18%. Un risultato tanto più significativo se si considera che in questo trimestre Apple non ha presentato nuovi modelli.

La spinta alle vendite arriva invece da un fenomeno specifico: molti utenti stanno sostituendo gli iPad acquistati tra il 2020 e il 2021, quando la pandemia aveva reso il tablet uno strumento essenziale per scuola, lavoro e intrattenimento domestico. Dopo cinque anni, per molti dispositivi è arrivato il momento della pensione ed ecco che molti di questi dispositivi acquistati per sostituire i vecchi sono iPad.

Apple domina, Samsung cala e il ruolo delle aziende

Alle spalle di Apple si posiziona Samsung, con 6,8 milioni di unità spedite ma in calo del 5,2% rispetto al 2024. In terza posizione c’è Xiaomi, che mette a segno un’impressionante crescita del +52%, seppur partendo da numeri ancora contenuti. Seguono Lenovo (+18,8%) e Huawei, che invece perde il 12,2%.

Una parte del merito del movimento arriva dagli ambienti business. Secondo un sondaggio separato citato da Canalys, oltre il 20% delle aziende prevede di dotare la forza lavoro mobile con tablet, e un ulteriore 17% li considera un’alternativa economica ai computer per determinati ruoli.

Tuttavia, il 30% degli intervistati non rileva una domanda significativa, segno che l’adozione nelle imprese è ancora percepita come discrezionale. In molti casi prevale la logica del BYOD (Bring Your Own Device), con i dipendenti che utilizzano il proprio iPad personale anche in ambito professionale.

