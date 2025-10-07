Festa Prime, DEEBOT T50 OMNI robot ultra-sottile con lavaggio a 75°C e stazione automatica solo 399,99 €

Nuovo, sottile ed economico. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T50 OMNI disponibile ora su Amazon a 399,99€ invece di 799,99€ un prodotto molto recente che combina potenza aspirante elevata con funzioni avanzate di lavaggio e mappatura, offrendo un sistema completo per la pulizia domestica automatizzata.

Il modello integra una spazzola laterale ruEdge 2.0 che si estende dinamicamente per raggiungere gli angoli più stretti, affiancata da una piastra lavapavimenti con variazione continua capace di mantenere una distanza di 1 mm dai bordi. Questo sistema consente una copertura dichiarata del 100% senza zone trascurate. Inoltre, la forma piatta e compatta, con uno spessore di soli 81 mm, permette al robot di scivolare sotto letti, divani e mobili bassi per una pulizia capillare in aree normalmente difficili da raggiungere.

Il DEEBOT T50 OMNI si distingue per la potenza aspirante di 15.000 Pa, abbinata alla tecnologia ZeroTangle 2.0 con struttura a tripla V, pensata per raccogliere e districare i capelli riducendo a zero il rischio di aggrovigliamenti.

Questa caratteristica lo rende adatto a famiglie con animali domestici o capelli lunghi, migliorando l’efficienza senza interventi manuali frequenti. Il sistema AIVI 3D 2.0 consente inoltre un rilevamento preciso degli ostacoli grazie a modelli di luce infrarossa strutturati e informazioni tridimensionali sulla profondità.

La stazione OMNI all-in-one completa il pacchetto con funzioni di svuotamento automatico, lavaggio a 75°C e asciugatura a 45°C. I raschietti bidirezionali e la pulizia automatica del mocio e della base riducono al minimo la manutenzione manuale, trasformando l’intero processo in un sistema autonomo.

Costerebbe 799,99 euro. Viene offerto spesso in sconto ma oggi a 399,99 euro è al minimo storico.

