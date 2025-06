DeepSeek nella bufera, la Germania chiede la rimozione da App Store

Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, le autorità tedesche hanno ufficialmente dichiarato DeepSeek illegale, per via dei presunti e gravi problemi di vulnerabilità legati alla sicurezza dei dati. In seguito a tali valutazioni, è stato richiesto che l’app venga rimossa dagli store digitali di Apple e Google.

DeepSeek è l’app di intelligenza artificiale generativa di provenienza cinese, che ha rapidamente guadagnato popolarità, conquistando anche le prime posizioni dell’App Store statunitense. Celebre per essere stata realizzata con un budget decisamente inferiore rispetto a quello investito da OpenAI per ChatGPT, o almeno così si è detto, ha ricevuto commenti favorevoli anche da parte del CEO di Apple, Tim Cook. Tuttavia, le problematiche legate alla protezione dei dati ne hanno compromesso, e continuano a comprometterne, la diffusione in Europa.

Adesso, secondo quanto riportato da Reuters, Meike Kamp, commissaria per la protezione dei dati della Germania, avrebbe formalmente chiesto ad Apple e Google la rimozione dell’app dai rispettivi store digitali. La richiesta è arrivata dopo che, nel maggio 2025, era stato chiesto agli sviluppatori di DeepSeek di adeguarsi agli standard di sicurezza europei o, in alternativa, di ritirare volontariamente l’applicazione, senza che nessuna delle due condizioni sia stata soddisfatta.

Il provvedimento tedesco si colloca nel solco di misure già adottate da altri Paesi europei: l’Italia aveva già ottenuto la rimozione dell’app all’inizio del 2025, mentre i Paesi Bassi ne hanno vietato l’uso su tutti i dispositivi governativi.

Un’ulteriore conferma delle preoccupazioni relative alla sicurezza dell’app, arriva da una ricerca pubblicata nel febbraio 2025 dalla società di cybersicurezza NowSecure, che avrebbe rilevato l’invio di dati sensibili a server appartenenti a soggetti cinesi. Secondo il report, la versione Android dell’app sarebbe risultata addirittura più vulnerabile di quella iOS.

Al momento, Apple e Google non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma considerando che entrambe le aziende avevano già accolto la richiesta delle autorità italiane, è verosimile che procederanno allo stesso modo anche in Germania.

Per i dubbi sulla creazione di DeepSeek e sul reale costo del modello vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link.