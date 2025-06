Macxvideo AI a 4,99 $ converte i video 4K con potenziamento AI

Macxvideo AI offre un set completo di strumenti video avanzati integrati con l’intelligenza artificiale per poter intervenire su diversi aspetti della produzione e post-produzione video, garantendo flessibilità e qualità, anche per chi non ha esperienza nel settore. Al momento c’è un’offerta su BundleHunt che vi permette di comprare la licenza a una frazione del prezzo standard.

Tra questi ad esempio c’è l’AI Video Super Resolution capace di migliorare la qualità delle immagini video upscalandole fino a quattro volte la dimensione originale, con supporto fino a risoluzioni 4K. Questo processo sfrutta modelli di intelligenza artificiale per preservare i dettagli più fini, eliminare rumore e sfocature, rendendo i contenuti visivi più nitidi e definiti

Tramite invece il sistema di AI Video Frame Interpolation è possibile aumentare la fluidità delle riprese trasformando video a 24 o 30 fps in formati molto più elevati, fino a 480 fps, quindi particolarmente utile sia per ottenere slow motion di qualità sia per rendere i movimenti più naturali.

Questo programma però non si limita solo ai video ma include anche una funzione di AI Image Enhancer capace di migliorare immagini a bassa risoluzione o fotografie deteriorate, con la possibilità di denoise, deblur, upscaling fino a 10K e persino colorizzazione di immagini in bianco e nero. Quindi è adatto anche a chi lavora con fotografie o immagini artistiche create con AI.

Sul fronte conversione, supporta oltre 370 formati di input e 420 di output tra video e audio; mentre per quanto riguarda la compressione video, permette di ridurre il peso dei file fino al 90% con impostazioni personalizzabili per codec, risoluzione e bitrate.

Se questo ancora non vi basta sappiate che dispone anche di strumenti per la registrazione dello schermo con la possibilità di aggiungere sovrapposizioni testuali, rimuovere sfondi o evidenziare parti importanti del video. Integra anche un editor dotato di strumenti per rimuovere rumore, correggere distorsioni ottiche come il fisheye, sincronizzare audio e video, modificare parametri visivi come luminosità e contrasto, e molto altro.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 13 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 4,99 $ invece che 64,96 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: