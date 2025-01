Microsoft offre a tutti DeepSeek ma intanto indaga

Pubblicità

Mentre i titoli tecnologici crollavano per lo sgambetto DeepSeek, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha commentato che l’AI cinese è da prendere molto, molto sul serio, così Microsoft è entrata subito in azione: è tra i primissimi ad aver per così dire abbracciato il nemico, proponendo DeepSeek sia agli sviluppatori tramite Azure e GitHub, sia agli utenti finali dei PC Copilot+.

Per gli utenti finali si tratta della versione distillata DeepSeek R1, più compatta ed efficiente che non richiede un super computer, e sarà in grado di funzionare sui PC Copilot muniti di NPU per le elaborazioni AI in locale sulla macchina dell’utente.

Si partirà con la versione DeepSeek per PC Copilot con processori Snapdragon X di Qualcomm, poi a seguire versioni ad hoc anche per i PC con Intel Lunar Lake e AMDRyzen AI 9.

Invece per gli sviluppatori Microsoft propone DeepSeek all’interno del catalogo dei modelli disponibili tramite Azure AI Foundry e anche tramite GitHub. In questo modo clienti Microsoft e gli sviluppatori possono implementare nei loro software il modello AI che ha fatto tremare la Silicon Valley. Spratutto per i suoi costi estremamente contenuti, anche se alcuni nutrono sospetti.

Microsoft dichiara di aver effettuato rigorosi test e valutazioni di sicurezza, inclusi test automatizzati, per mitigare ogni potenziale rischio dall’impiego dei modelli DeepSeek. Modelli che sono distribuiti con licenza Open Souce e quindi completamente esaminabili da chiunque in grado di farlo.

DeepSeek costa poco ma attenzione a sicurezza e datiLe mosse di Microsoft per DeepSeek sono state estremamente rapide, ma la proposta a utenti e sviluppatori si affianca a una indagine interna in corso. Come già rilevato anche da OpeAI, i ricercatori di sicurezza Microsoft sembra stiano indagando su operazioni sospette sui server Azure potenzialmente riconducibili all’addestramento o alla distillazione di DeepSeek.

Ricordiamo che il Garante della privacy italiano ha richiesto chiarimenti a DeepSeek, forse anche per questa ragione le app sono state rimosse da Apple App Store e Google Play.

Per capire come funziona DeepSeek e perché al debutto ha fatto crollare i maggiori titoli tecnologici USA rimandiamo a questo approfondimento. Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.