Il governatore della California critica la deferenza di Tim Cook e altri CEO del mondo IT verso Trump

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha partecipato al DealBook Summit organizzato dal New York Times il 3 dicembre, richiamando l’attenzione su quella che definisce “cultura della deferenza” nei confronti di Donald Trump. Ha sottolineato come il leader del mondo IT trattano il Presidente USA come qualcuno che devono accontentare a tutti i costi.

Anche il CEO di Apple non è esente da critiche. Newsom ricorda il dono offerto da Tim Cook a Trump ad agosto, spiegando di comprendere il comportamento dell’a.d. della Mela, dal momento che l’azienda è fortemente dipendente dalla Cina e rischia di essere colpita pesantemente dai dazi ma sostiene anche che questo modo di fare obbliga i dirigenti a “inchinarsi a un sistema” basato sulla fedeltà al capo e non sul merito.

Il governatore ha riferito ancora che scelte come quella di Cook sono probabilmente un modo di adeguarsi a richieste degli azionisti, che il problema non riguarda solo Cook ma tutta l’amministrazione Trump che incoraggia questo tipo di comportamenti, meccanismi che premiamo la devozione e non l’equità

Newsom ha sottolineato che il riferimento a Cook è un esempio di un problema più vasto, con l’amministrazione dell’attuale presidente USA che ha creato un sistema che comporta vantaggi a chi dimostra lealtà; Trump ha “aumentato le aspettative” secondo le quali i leader devono “baciare l’anello” del Re, una cultura che rende l’industria IT vulnerabile alle pressioni politiche.

Clientelismo verso il potere (del più forte)

Newsom evidenzia preoccupazioni per agricoltori, allevatori e piccole aziende che non hanno le stesse risorse di una azieda come Apple, un vero e proprio squilibrio non potendo queste ultime far riferimento a Washington per sfuggire alle difficoltà finanziarie, la dimostrazione di come il sistema favorisca i potenti, senza preoccuparsi dell’operatività quotidiana dei più piccoli.

Un’amministrazione competente è capace di governare con equilibrio e prevedibilità, senza bisogno di favoritismi o ricorrere a improvvisazioni, contrariamente alla cultura della fedeltà che, secondo Newsom, Trump incoraggia.