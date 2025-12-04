La Russia blocca FaceTime, l’applicazione di Apple per le videochiamate

Mosca ha deciso di bloccare FaceTime, l’applicazione di Apple per le viceochiamate. L’agenzia governativa incaricata delle telecomunicazioni ha annunciato la misura giovedì 4 dicembre, un blocco che segue altre restrizioni simili nei confronti di YouTube, WhatsApp e Telegram.

Il Roskomnadzor, l’autorità di vigilanza sulle comunicazioni del Paese, avrebbe intrapreso questa scelta nell’ambito di una stretta sulle piattaforme delle tecnologiche straniere, secondo Mosca utilizzate per attività criminali.

In una mail inviata ai media dello Stato transcontinentale, il Roskomnadzor ha dichiarato: “Secondo le forze dell’ordine, FaceTime viene utilizzato per organizzare e compiere attacchi terroristici nel Paese, reclutare esecutori e commettere frodi e altri reati contro i cittadini russi”.

Secondo Reuters, gli abitanti di Mosca che hanno tentato di utilizzare FaceTime nelle ultime ore hanno visto apparire il messaggio “Utente non disponibile”. Un’utente ha indicato che il suo interlocutore aveva ricevuto la sua chiamata, ma che era impossibile stabilire la connessione.

Apple ha interrotto la commercializzazione dei suoi prodotti in Russia nel 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina, ma ovviamente rimangono utenti di iPhone nel paese. Le chiamate FaceTime sono crittografate end-to-end, elemento che impedisce l’intercettazione da parte di terzi, comprese le autorità.

Mosca punto il dito contro le piattaforme di proprietà straniere, accusate di non condividere informazioni con le forze dell’ordine nei casi di frode e terrorismo, o di diffondere contenuti contrari ai valori dello Stato.

Recentemente è stata lanciato un’app di messaggistica sostenuta dallo Stato, denominata MAX. I critici sostengono che quest’iutima potrebbe essere sfruttata per la sorveglianza ma media statali del Paese ovviamente negano le accuse.

Tempo addietro era emerso un progetto di legge che propone val’integrazione di backdoor per tutte le app di messaggistica usate nel paese, tutte quelle che in pratica sfruttano meccanismi di cifratura, allo scopo d consentire al Servizio Federale per la Sicurezza (FSB), il servizio segreto della Federazione erede del KGB sovietico, di ottenere accesso alle varie comunicazioni del paese.