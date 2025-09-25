Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Audio / Video / TV / Streaming » Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT
Audio / Video / TV / StreamingFoto, Video e Audio DigitaleBusiness Office e Professionisti

Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT

Di Daniele Piccinelli
Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT - macitynet.it

La qualità audio di cuffia e microfono professionali ma in formato tascabile sotto forma di auricolari: già al lancio Dell Pro Plus Earbuds vantano due primati, sono infatti i primi auricolari dello storico costruttore di PC e allo stesso tempo i primi al mondo certificati Microsoft Teams Open Office, oltre che per funzionare con Zoom.

Sono progettati per le esigenze di società, professionisti e degli amministratori IT che gestiscono il parco hardware e software aziendale. Offrono collaborazione ininterrotta in ufficio, durante gli spostamenti quotidiani e per il lavoro da remoto e anche gestione da remoto centralizzata e semplificata per monitoraggio e aggiornamenti firmware.

Microfono con cancellazione AI del rumore

Per lavorare e comunicare ovunque sono dotati di microfono con tecnologia di cancellazione del rumore basata su AI. La funzione è alimentata da una rete neurale addestrata su oltre 500 milioni di campioni di rumori, in questo modo isolano la voce dell’utente con precisione. Tramite la piattaforma Dell Display and Peripheral Manager DDPM saranno distribuiti aggiornamenti man mano che il modello AI e il database dei campioni si evolvono. Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT - macitynet.it

Senti che silenzio con ANC e modalità trasparenza

Come i migliori auricolari per utenti consumer, anche Dell Pro Plus Earbuds offrono cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza: l’utente può gestire la modalità ANC, volume, chiamate e controlli di riproduzione tramite controlli touch. Invece grazie all’app Dell Audio Mobile è possibile personalizzare l’equalizzazione, creare presets pronti all’uso e regolare il funzionamento della tecnologia ANC.

Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT - macitynet.it

Sono gli AirPods dell’universo Dell

Come gli AirPods nel mondo Apple, Dell Pro Plus Earbuds si collegano al volo a computer e dispositivi del marchio PC Windows. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 supportano il collegamento fino a 8 dispositivi (due connessi in contemporanea), non solo Dell ma anche iPhone, Android, Mac e altri PC Windows.

Inoltre nella dotazione di serie è incluso Dell Wireless Receiver USB-C di dimensioni compatte per essere ospitato all’interno della custodia di trasporto. Nella confezione non è invece incluso il caricatore. L’autonomia dichiarata nelle chiamate è di 5 ore con ANC attivo, che arriva fino a 16,5 ore tramite ricarica nella custodia. Invece per l’ascolto l’autonomia arriva a 8 ore, sempre con ANC attivo, oppure fino a 33 ore tramite la custodia.

Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT - macitynet.it

Dell Pro Plus Earbuds, disponibilità e prezzo

I primi auricolari Dell Pro Plus Earbuds sono già disponibili nel negozio online del costruttore al prezzo di 243,99 euro (199,99€ più IVA). Periferiche e accessori Dell sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Per gli articoli su auricolari, cuffie, speaker e in generale sugli accessori audio si parte da questa pagina di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Arriva il Mac mini M4, il primo Mac tascabile è intelligentissimo - macitynet.it

Mac mini M4, prezzo pazzesco, lo comprate a solo 549 €

Amazon sconta al minimo storico il Mac Mini M4. Con solo 549 € vi portate a casa un desktop buono per tutto che occupa poco spazio sulla scrivania. Sconto del 25%
Articolo precedente
Epson Proiettino è il tappeto interattivo per le scuole

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.