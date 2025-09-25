Dell Pro Plus Earbuds piacciono a professionisti e amministratori IT

La qualità audio di cuffia e microfono professionali ma in formato tascabile sotto forma di auricolari: già al lancio Dell Pro Plus Earbuds vantano due primati, sono infatti i primi auricolari dello storico costruttore di PC e allo stesso tempo i primi al mondo certificati Microsoft Teams Open Office, oltre che per funzionare con Zoom.

Sono progettati per le esigenze di società, professionisti e degli amministratori IT che gestiscono il parco hardware e software aziendale. Offrono collaborazione ininterrotta in ufficio, durante gli spostamenti quotidiani e per il lavoro da remoto e anche gestione da remoto centralizzata e semplificata per monitoraggio e aggiornamenti firmware.

Microfono con cancellazione AI del rumore

Per lavorare e comunicare ovunque sono dotati di microfono con tecnologia di cancellazione del rumore basata su AI. La funzione è alimentata da una rete neurale addestrata su oltre 500 milioni di campioni di rumori, in questo modo isolano la voce dell’utente con precisione. Tramite la piattaforma Dell Display and Peripheral Manager DDPM saranno distribuiti aggiornamenti man mano che il modello AI e il database dei campioni si evolvono.

Senti che silenzio con ANC e modalità trasparenza

Come i migliori auricolari per utenti consumer, anche Dell Pro Plus Earbuds offrono cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza: l’utente può gestire la modalità ANC, volume, chiamate e controlli di riproduzione tramite controlli touch. Invece grazie all’app Dell Audio Mobile è possibile personalizzare l’equalizzazione, creare presets pronti all’uso e regolare il funzionamento della tecnologia ANC.

Sono gli AirPods dell’universo Dell

Come gli AirPods nel mondo Apple, Dell Pro Plus Earbuds si collegano al volo a computer e dispositivi del marchio PC Windows. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 supportano il collegamento fino a 8 dispositivi (due connessi in contemporanea), non solo Dell ma anche iPhone, Android, Mac e altri PC Windows.

Inoltre nella dotazione di serie è incluso Dell Wireless Receiver USB-C di dimensioni compatte per essere ospitato all’interno della custodia di trasporto. Nella confezione non è invece incluso il caricatore. L’autonomia dichiarata nelle chiamate è di 5 ore con ANC attivo, che arriva fino a 16,5 ore tramite ricarica nella custodia. Invece per l’ascolto l’autonomia arriva a 8 ore, sempre con ANC attivo, oppure fino a 33 ore tramite la custodia.

Dell Pro Plus Earbuds, disponibilità e prezzo

I primi auricolari Dell Pro Plus Earbuds sono già disponibili nel negozio online del costruttore al prezzo di 243,99 euro (199,99€ più IVA). Periferiche e accessori Dell sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Per gli articoli su auricolari, cuffie, speaker e in generale sugli accessori audio si parte da questa pagina di macitynet.