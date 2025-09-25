Facebook Twitter Youtube

Apple TV Plus, in arrivo docuserie di Gordon Ramsay sul mondo delle stelle Michelin

Di Mauro Notarianni
Una nuova serie prodotta dallo chef Gordon Ramsay arriverà su Apple TV Plus il 10 ottobre.

La docu-serie in 8 puntate è intitolata “Knife Edge: Chasing Michelin Stars” e segue chef d’élite in alcuni dei più celebri ristoranti del mondo che lavorano per ottenere o non perdere le stelle Michelin, ambito premio assegnato agli indirizzi di alta cucina e uno dei più importanti riferimenti nel mondo culinario.

Le varie puntate sono state girate in ristoranti di città quali Chicago, New York, Los Angeles, Mexico City e Copenhagen e prevedono interviste con ispettori della Guida Michelin che lavorano in anonimato (le loro visite sono uno dei momenti più attesi e temuti da ogni ristoratore) per garantire valutazioni oggettive e autentiche.

Tra i protagonisti di questa sorta di documentario c’è il conduttore Jesse Burgess, entrato in alcune delle cucine più prestigiose al mondo per mostrare il lavoro instancabile e ossessivo dietro ai riconoscimenti della “Rossa” (la guida Michelin).

Per una volta, dunque, non si vede direttamente Ramsay (che è produttore esecutivo), noto per programmi quali i reality show culinari Hell’s Kitchen, Cucine da incubo, il talent show MasterChef, Gordon Ramsay’s F Word, Gordon Ramsay: diavolo di uno chef, Gordon Ramsay – Cose dell’altro mondo, Cucina con Ramsay, Hotel da incubo e Behind Bars. Ricordiamo che durante la carriera come ristoratore Ramsay è stato premiato con 17 stelle Michelin.

«Come chef, la ricerca della perfezione è tutto e non si può sottovalutare l’incredibile spinta ed ambizione, la determinazione e il sacrificio che questi chef affrontano giorno dopo giorno, inseguendo il sogno del riconoscimento da parte della Guida Michelin» ha dichiarato Ramsay nel comunicato stampa diffuso da Apple a inizio anno per annunciare la docu-serie.

