Epson Proiettino è il tappeto interattivo per le scuole

Per la scuola è tempo di ripresa, nuovi inizi e ripartenze: bambini, alunni e maestre hanno la possibilità di utilizzare strumenti sempre più innovativi ed efficaci, come Epson Proiettino, dispositivo che promette maggior coinvolgimento e la possibilità di stimolare l’apprendimento anche attraverso il gioco e la fantasia.

Questo tappeto didattico interattivo è presentato come ideale per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, in grado di rendere insegnamento e apprendimento più dinamici, partecipativi e creativi, in linea con gli obiettivi di una didattica moderna e inclusiva.

Dispositivo flessibile l’insegnamento più coinvolgente

La soluzione è composta da: un proiettore interattivo laser, un computer PC con Chrome OS integrato con tastiera senza fili, diffusori audio e un software a bordo con contenuti per la scuola dell’infanzia e primaria. Tutto questo è inserito in un robusto e compatto mobiletto in legno con rotelle che facilita lo spostamento.

Proiettino non è solo un tappeto interattivo: grazie alla sua particolare struttura può essere ribaltato in un attimo e utilizzato per proiezioni su pareti o altre superfici verticali e ottenere un grande schermo non interattivo che amplia le possibilità d’uso in aula, a tutto vantaggio dei metodi di insegnamento e in funzione delle esigenze didattiche del momento.

La connessione Wi-Fi integrata permette di proiettare video, presentazioni e applicazioni. Le attività possono essere svolte in un clima più innovativo e “informale” rispetto alla didattica tradizionale. Ad esempio gli alunni possono sperimentare nuove pratiche di apprendimento, come l’interpretazione condivisa dei silent book (libri illustrati privi di testo), che stimola la fantasia e coinvolge tutti gli alunni nella costruzione della storia.

Concretamente, le pagine di questi libri vengono proiettate grazie alla Document Camera ELPDC07, che le rende visibili a tutta la classe attraverso la proiezione. Allo stesso modo, permette di condividere i lavori eseguiti dai bambini o dagli insegnanti. I costi non sono stati comunicati.

