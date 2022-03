Denti sani con l’idropulsore Homgeek in offerta a 39,99 euro

Per l’igiene orale completa dovete affiancare allo spazzolino da denti (possibilmente elettrico), un idropulsore dentale. A questo scopo segnaliamo l’attuale offerta su quello di Homgeek il cui prezzo scende a 39,99 euro.

Questo accessorio è in grado di agire con efficacia su diverse aree, tra cui spazi interdentali, tasche parodontali, superfici dentali, apparecchi ortodontici e gengive. A tal proposito è importante spiegare che, secondo diversi studi, le malattie parodontali rappresentano la principale causa di perdita dei denti.

Questo genere di patologie è infatti presente in oltre il 70% degli adulti e nelle fasi iniziali possono non manifestare alcun sintomo. Oltre alla normale pulizia dei denti, per prevenire l’insorgere di questo tipo di malattie, è perciò necessario pulire con cura anche le tasche parodontali, dove i batteri tendono a concentrarsi in profondità e a sfuggire alla pulizia di un normale spazzolino.

L’idropulsore dentale di Homgeek presenta un capiente serbatoio dell’acqua da 600 ml per consentire un utilizzo di circa 3 minuti con il serbatoio pieno. Non ci sono problemi di autonomia perché non funziona a batteria ma va collegato alla presa elettrica, e la progettazione impermeabile ne consente un lavaggio accurato dei componenti, totalmente smontabili, sotto al getto dell’acqua.

Questo dispositivo è in grado di generare un getto concentrato dalla potenza minima di 30 PSI e massima pari a 120 PSI, che gli consente di rimuovere i residui di cibo rimasti negli spazi interdentali, così come la placca che si deposita nelle tasche parodontali, causa dell’insorgere di malattie.

Questo accessorio è la soluzione ideale anche per chi indossa l’apparecchio e fatica ad effettuare una pulizia accurata dei denti. Indirizzando il getto d’acqua sulle gengive è possibile stimolarle ed ossigenarle: una cura continua, che garantisce gengive più sane.

In dotazione sono presenti cinque diverse testine che variano la velocità e la forma del getto dell’acqua per adeguarlo al tipo di pulizia, generando una serie di micro-bolle e un’onda d’urto che ne amplificano l’efficacia della pulizia. In questo modo è possibile rimuovere i residui di cibo sia al di sopra della dentatura sia negli spazi fra i denti, senza dover modificare la pressione dell’acqua.

Se intendete acquistarlo sappiate che al momento lo trovate in offerta su Ebay a 39,99 euro oppure su TomTop a 53,69 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.