iPhone SE 5G, Belkin suggerisce l’arrivo per il 10 marzo

Tutti sono in attesa di un invito Apple per una presentazione che dovrebbe svolgersi l’8 marzo con l’annuncio di iPhone SE 5G di terza generazione, nuovi iPad Air, uno o due nuovi Mac e altro: il tempo utile sta per scadere ma Belkin sembra confermare il possibile arrivo di un nuovo iPhone SE il 10 marzo, come sospetta iMore.

Belkin è un celebre marchio di accessori certificati Made for iPhone: la collaborazione con Apple è pluriennale. Per questa ragione una nuova pellicola protettiva anti impronte espressamente per iPhone SE, pubblicata su Amazon Giappone dal 28 febbraio con arrivo indicato il 10 marzo, lascia sospettare qualcosa.

L’immagine del packaging che riportiamo in questo articolo e le dimensioni della pellicola identiche a quelle attuali, combaciano con le numerose anticipazioni di un iPhone SE di terza generazione esternamente identico a quello attuale, solo con chip più recente e potente, connettività 5G e altri miglioramenti interni.

Sembra che il piano di Apple sia quello di presentare questo iPhone SE 5G in un evento martedì 8 marzo, mentre la pellicola di Belkin punta a giovedì 10 marzo, anche se tradizionalmente Apple inizia a commercializzare i nuovi prodotti di venerdì.

Per i keynote solo online pre-registrati Apple ha diramato gli inviti una settimana prima dell’evento, ma per l’ultima presentazione gli inviti sono arrivati solamente sei giorni prima. Entro le prossime ore sapremo se l’evento ci sarà o se invece è stato posticipato. Molti ritengono che Cupertino possa decidere di rimandare il tutto in considerazione della guerra tra Russia e Ucraina e l’emergenza internazionale. Qui le misure di Apple contro la Russia.

Durante il prossimo keynote, o con un comunicato stampa separato, Apple potrebbe introdurre anche le nuove custodie MagSafe per iPhone 13 e nuovi bracciali Apple Watch per la collezione Primavera 2022. Per tutto quello che sappiamo finora di iPhone SE 2022 rimandiamo a questo approfondmento di macitynet.