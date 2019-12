Design e termodinamica: come funzionano Mac Pro e Pro Display XDR di Apple

Tra le peculiarità del Mac Pro 2019, particolari tecniche di dissipazione del calore che permettono alla macchina di essere estremamente silenziosa. Un grande dissipatore di calore mantiene bassa la temperatura e permette al Mac Pro di non preoccuparsi troppo delle temperature interne. I condotti termici convogliano il calore lontano dal chip e lo disperdono lungo le alette in alluminio, mentre tre ventole assiali muovono l’aria attraverso il sistema.

Il particolare design della macchina non è solo decorativo ma insieme alle ventole, al dissipatore e ai condotti interni, crea zone di pressione separate per massimizzare la capacità termica del sistema.

Chris Ligtenberg e John Ternus, due ingegneri di Apple, hanno spiegato al sito Popular Mechanics, cosa c’è dietro al design con il caratteristico pattern tridimensionale di Mac Pro, spiegando che si basa su un fenomeno che si verifica in natura nelle strutture molecolari dei cristalli. Una rete di cavità semisferiche, interconnesse tra loro, aumenta la superficie utile, ottimizzando il flusso dell’aria e la rigidità strutturale.

Il pattern con la particolare disposizione dei fori, è uno dei fattori chiave che consente di gestire al meglio le temperature sul Mac Pro e soprattutto sul Pro Display XDR, utilizzabile sia in modalità orizzontale, sia in modalità verticale.

Il pattern traforato del pannello di alluminio offre molti vantaggi. Prima di tutto, raddoppia la superficie utile esposta all’aria, favorendo un maggiore afflusso e agendo come un dissipatore di calore. Questo permette al Pro Display XDR di raffreddarsi in modo veloce e silenzioso, e di sopportare livelli di luminosità estremi per un tempo illimitato. Attraverso i fori, le ventole aspirano aria fredda nel sistema ed espellono l’aria calda, che grazie a questo design ha meno possibilità di rientrare in circolo.

Ligtenberg, Senior Director di Apple responsabile Product Design il cui nome compare in svariati brevetti della Mela, spiega che le soluzioni tipicamente sfruttate in precedenza per dissipare il calore, non erano efficienti e si era costretti a sfruttare dissipatori di calore. Obiettivo dei progettisti è stato anche il non facile compito di creare sistemi silenziosi. Chiunque userà un Mac Pro, neanche noterà la presenza di ventole, progettato per essere un sistema super silenzioso.

