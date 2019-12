Kuo ottimista: iPhone 2020 5G con struttura in metallo ridisegnata a prezzi invariati

Apple dovrebbe lanciare quattro iPhone 5G nell’autunno 2020, e se da un lato in molti ipotizzano prezzi in aumento proprio per tali componenti, con incrementi tra i 30 e i 100 dollari a seconda del modello, dall’altro l’analista Ming-Chi Kuo ritiene che Apple non aumenterà significativamente il prezzo di iPhone 5G, rispetto alla gamma attuale.

I modelli di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max partono rispettivamente da 999 e 1,099 dollari negli Stati Uniti, mentre l’iPhone 11 parte da 699. Questi, dunque, potrebbero essere i prezzi dei modelli aggiornati del prossimo anno, con tanto di supporto al 5G.

In una nota di ricerca TF International Securities, come riporta MacRumors, Kuo afferma che Apple mira a compensare il costo del modulo 5G riducendo le spese della catena di approvvigionamento. Più nel dettaglio Apple potrebbe risparmiare sui costi per la ricerca, la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di un nuovo prodotto o un componente, spostando gran parte di queste attività all’interno dell’azienda.

In passato, questa tipologia di spese, chiamati costi di ingegneria non ricorrente, hanno aiutato i fornitori Apple a rimanere a galla quando le vendite di iPhone iniziano a rallentare durante la primavera e l’estate di ogni anno. Nel 2020, tuttavia, Kuo ritiene che sarà meno essenziale questa componente, anche perché Apple dovrebbe iniziare a rilasciare iPhone su base biennale, con gli iPhone di fascia bassa in primavera, e quelli fascia alta in autunno.

Ricordiamo che Kuo, in passato, aveva affermato che gli iPhone 5G sfoggeranno un telaio in metallo riprogettato, con un design simile ad iPhone 4, suggerendo un ritorno ai bordi più squadrati. Nella nota di oggi ha evidenziato che sia il telaio, che le cornici degli iPhone 5G, incideranno maggiormente sui costi di produzione, e questo lascerebbe intendere che il design dei prossimi iPhone avrà un look ancor più premium.