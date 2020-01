Diesel Fadelite, lo smartwatch con scocca in nylon traslucido al CES 2020

Diesel inaugura il nuovo anno annunciando un nuovo smartwatch: si chiama Diesel Fadelite ed è disegnato per essere indossato da uomini e donne. Mostrato ai visitatori della fiera dell’elettronica di Las Vegas, è dotato di tecnologia Wear OS by Google e della piattaforma Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm.

Il primo dettaglio di design degno di nota è il cinturino trasparente: è disponibile in quattro diverse colorazioni – rosso sfumato in nero, nero sfumato in trasparente, blu sfumato in trasparente e completamente trasparente con cassa iridescente – caratterizzate da un effetto sfumato, che ha ispirato il nome dell’orologio stesso (appunto dall’inglese “fade” che vuol dire sfumare).

I cinturini con il logo Diesel stampato sono traspiranti, mentre la scocca in nylon rigido traslucido protegge cassa e modulo senza compromettere quella sensazione di leggerezza ricercata soprattutto da chi ha uno stile di vita attivo/proattivo.

Alcuni elementi stilistici, come il design Diesel delle anse e il pulsante oversize, sono stati ripresi da precedenti modelli di smartwatch Diesel, ridimensionati e semplificati per realizzare un’estetica che vesta tutti i polsi.

Tra le particolarità, la presenza di un nuovo quadrante innovativo denominato “Globe” che è caratterizzato da una sfera girevole maneggiabile dall’utente con un semplice tocco. La sfera può essere utilizzata per visualizzare due fusi orari aggiuntivi sul quadrante oppure per attivare degli effetti meteorologici: si tratta di animazioni interattive a livello del quadrante, che mostrano una serie di condizioni meteo in tempo reale e si aggiornano in base alla posizione dell’utente.

Diesel Fadelite si aggiunge alla famiglia Diesel On, che tra gli altri modelli annovera lo smartwatch Axial, lanciato lo scorso autunno. Dotato di speaker e funzione di risposta alle chiamate direttamente dall’orologio, l’Axial è attualmente disponibile in tutti i mercati mentre il nuovo Diesel Fadelite sarà in vendita ad un prezzo di 279 euro nei negozi Diesel, online sul sito www.diesel.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a partire dal mese di marzo.

Potete continuare a leggere le notizie dal CES 2020 cliccando qui.