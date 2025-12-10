Facebook Twitter Youtube
Digitale Terrestre, c’è la svolta prima di Natale: puoi attivare la numerazione speciale gratis

Di Francesca Testa
Il grande aggiornamento del Digitale Terrestre è arrivato, ecco la lista completa dei nuovi canali e dove guardarli.

Ogni anno l’attenzione verso gli aggiornamenti del digitale terrestre aumenta costantemente, perché gli utenti cercano sempre di capire come cambierà l’esperienza televisiva quotidiana. Questo nuovo aggiornamento di Dicembre 2025 cattura subito la curiosità del pubblico, poiché introduce modifiche che riorganizzano completamente la gestione dei canali disponibili.

Il ritorno di uno storico canale ha riacceso l’interesse generale, creando aspettative su possibili cambiamenti ancora più significativi e inattesi per gli spettatori. La rinnovata numerazione conferma un processo di aggiornamento continuo, che mira a rendere la consultazione dell’offerta televisiva più ordinata e immediatamente accessibile.

Ecco la lista completa dei canali del Digitale Terrestre

Queste modifiche si inseriscono in un percorso di trasformazione costante del digitale terrestre, che negli ultimi anni ha già visto numerosi cambiamenti più che rilevanti. L’aggiornamento di Dicembre 2025 offre così un quadro preciso della nuova organizzazione, permettendo di comprendere nel dettaglio come si stia evolvendo l’intero sistema televisivo.

A partire dal 3 Dicembre 2025, la numerazione dei canali presenta una configurazione completamente aggiornata, come nuovo punto di riferimento essenziale per tutti gli utenti. La lista comprende canali generalisti, tematici, regionali e specializzati, offrendo una fotografia completa dell’attuale distribuzione dell’offerta televisiva presente sul digitale terrestre.

Tra le prime posizioni si trovano Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 TGR Regione, seguite dai principali canali Mediaset come Rete4 HD, Canale5 HD e Italia1 HD. La presenza di LA7 HD, TV8 HD e NOVE completa l’insieme dei canali più noti, affiancati da numerose emittenti locali che occupano diverse posizioni.

Proseguendo nella lista compaiono Rai 4, Iris HD, Rai 5 e Rai Movie HD, insieme a reti tematiche come Cielo, 27Twentyseven HD, TV2000 e LA7CINEMA. Sono presenti anche La5 HD, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD e RTL 102.5, confermando un’offerta particolarmente ampia e variegata.

La numerazione prosegue con canali dedicati a intrattenimento, informazione, documentari, bambini e sport, includendo Boing HD, Rai Gulp, Rai YoYo, Super!, Rai News 24 e Mediaset Italia2 HD. Numerosi slot sono riservati anche a TGCOM24 HD, DMAX, Rai Storia HD, Mediaset Extra HD, HGTV, Rai Scuola HD, Rai Sport HD e SPORTITALIA HD.

Sono inoltre elencate molte emittenti specializzate e promozionali, insieme a canali radiofonici visual, servizi regionali Rai, reti internazionali e contenuti on demand facilmente accessibili. La parte finale della numerazione include ulteriori canali tematici come Satisfaction TV, Nexum Channel, MADE IN BUSINESS, ARTE E CULTURA e tivù la guida.

Come già accaduto in altre occasioni, il consiglio per tutti gli utenti è quello di attivare la sintonizzazione automatica per aggiornare rapidamente l’intera lista disponibile. Ci vorrà un po’ di tempo per riabituarsi alla nuova numerazione, ma i canali proposti sono più interessanti che mai.

