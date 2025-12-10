Con ChatGPT ora si usano gratis Photoshop, Acrobat e Adobe Express

Adobe amplia l’integrazione con l’intelligenza artificiale portando, grazie ad uno specifico kit predisposto da IOpenAi e di cui abbiamo già parlato, inChatGPT tre strumenti centrali del suo catalogo: Photoshop, Acrobat e Adobe Express. grazie ai qiali diventerà possibile progettare, modificare foto o lavorare sui PDF senza ricorrere alle app, semplicemente descrivendo ciò che voglio ottenere

Come funzionano le nuove app Adobe in ChatGPT

Il sistema è semplice e trasparente. Le app intrvengono digitando il nome del servizio insieme al file caricato e a un comando testuale. A seconda dell’azione richiesta, ChatGPT può proporre risultati alternativi oppure mostrare elementi dell’interfaccia, come gli slider per regolare contrasto e luminosità.

Le capacità non coprono l’intera gamma degli strumenti desktop, ma includono le operazioni più frequenti. Photoshop permette di intervenire su sezioni specifiche delle immagini, regolare esposizione e contrasto o applicare effetti creativi. Acrobat consente di modificare PDF esistenti, comprimere documenti, convertirli in PDF, estrarre testo o tabelle e unire più file. Adobe Express gestisce la parte grafica: generazione e modifica di poster, inviti e contenuti social, sostituzione di testi o immagini, variazioni cromatiche e animazioni.

Quando serve maggiore precisione, le modifiche iniziate in ChatGPT possono essere trasferite nelle app native di Adobe, mantenendo il lavoro già effettuato.

Disponibilità e contesto competitivo

Le nuove integrazioni sono disponibili globalmente su desktop, web e iOS. Su Android, al momento, è accessibile solo Adobe Express; il supporto a Photoshop e Acrobat arriverà successivamente. La mossa arriva dopo il lancio ufficiale delle app integrate in ChatGPT introdotte da OpenAI a ottobre, che comprendono anche Canva, rivale diretto di Express.

Per Adobe si tratta di un ulteriore passo nella strategia legata all’AI agentica, con l’obiettivo di rendere la creatività più accessibile e immediata, riducendo le barriere tecniche e offrendo un’esperienza d’uso più diretta e conversazionale.