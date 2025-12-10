Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Voci dalla Rete » Con ChatGPT ora si usano gratis Photoshop, Acrobat e Adobe Express
Voci dalla Rete

Con ChatGPT ora si usano gratis Photoshop, Acrobat e Adobe Express

Di Fabrizio Frattini
Con ChatGPT ora si usano Photoshop, Acrobat e Adobe Express - macitynet.it

Adobe amplia l’integrazione con l’intelligenza artificiale portando, grazie ad uno specifico kit predisposto da IOpenAi e di cui abbiamo già parlato, inChatGPT tre strumenti centrali del suo catalogo: Photoshop, Acrobat e Adobe Express. grazie ai qiali diventerà possibile progettare, modificare foto o lavorare sui PDF senza ricorrere alle app, semplicemente descrivendo ciò che voglio ottenere

Come funzionano le nuove app Adobe in ChatGPT

Il sistema è semplice e trasparente. Le app intrvengono digitando il nome del servizio insieme al file caricato e a un comando testuale. A seconda dell’azione richiesta, ChatGPT può proporre risultati alternativi oppure mostrare elementi dell’interfaccia, come gli slider per regolare contrasto e luminosità.

Le capacità non coprono l’intera gamma degli strumenti desktop, ma includono le operazioni più frequenti. Photoshop permette di intervenire su sezioni specifiche delle immagini, regolare esposizione e contrasto o applicare effetti creativi. Acrobat consente di modificare PDF esistenti, comprimere documenti, convertirli in PDF, estrarre testo o tabelle e unire più file. Adobe Express gestisce la parte grafica: generazione e modifica di poster, inviti e contenuti social, sostituzione di testi o immagini, variazioni cromatiche e animazioni.

Quando serve maggiore precisione, le modifiche iniziate in ChatGPT possono essere trasferite nelle app native di Adobe, mantenendo il lavoro già effettuato.

Disponibilità e contesto competitivo

Le nuove integrazioni sono disponibili globalmente su desktop, web e iOS. Su Android, al momento, è accessibile solo Adobe Express; il supporto a Photoshop e Acrobat arriverà successivamente. La mossa arriva dopo il lancio ufficiale delle app integrate in ChatGPT introdotte da OpenAI a ottobre, che comprendono anche Canva, rivale diretto di Express.

Per Adobe si tratta di un ulteriore passo nella strategia legata all’AI agentica, con l’obiettivo di rendere la creatività più accessibile e immediata, riducendo le barriere tecniche e offrendo un’esperienza d’uso più diretta e conversazionale.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Sconto coupon su Logitech MX Creative Console, perfetta per Photoshop, Illustrator, solo 142,99 €
Articolo successivo
Digitale Terrestre, c’è la svolta prima di Natale: puoi attivare la numerazione speciale gratis

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.