Digitale terrestre: problemi col segnale? Niente panico, così vedi tutto anche in HD

Di Francesca Testa
Guardate tv
Problemi con il digitale terrestre: come risolvere - Macitynet.it

Anche tu hai problemi con il digitale terrestre a casa? Non preoccuparti, non ci vuole molto: come risolvere.

Molti italiani stanno riscontrando difficoltà nella ricezione del segnale del digitale terrestre, con alcuni canali che appaiono disturbati o addirittura assenti.

Il motivo principale è da ricondurre agli ultimi aggiornamenti della piattaforma, che hanno comportato una nuova riorganizzazione delle numerazioni LCN a livello nazionale, con conseguenti disagi temporanei.

Come risintonizzare automaticamente i canali del digitale terrestre

Nonostante i recentissimi interventi tecnici volti a migliorare la qualità del segnale e l’offerta dei canali, la situazione sul digitale terrestre rimane complessa. Le modifiche apportate alle frequenze e alle assegnazioni dei canali stanno generando interferenze che si traducono in immagini sfocate, blocchi o addirittura assenza di alcuni canali. I disagi sono particolarmente avvertiti su televisori e decoder meno recenti, che potrebbero non gestire automaticamente le variazioni della piattaforma.

Per chi si trova in questa situazione, però, non è necessario allarmarsi: esiste una procedura semplice e veloce per ripristinare il corretto funzionamento del proprio apparecchio e tornare a vedere i programmi preferiti anche in qualità HD. La risintonizzazione automatica dei canali rappresenta la soluzione principale per correggere problemi di ricezione dovuti a cambiamenti nelle frequenze o nella numerazione dei canali.

Si tratta di un processo che può essere lanciato direttamente dal televisore o dal decoder dotati di sintonizzatore DVB-T o DVB-T2, aggiornando la lista dei canali in base alle modifiche trasmesse dalla propria zona geografica. Ecco i passaggi fondamentali per effettuare correttamente la risintonizzazione:

  • Accendi il dispositivo e accedi al menu principale tramite il telecomando.
  • Naviga verso la sezione dedicata a “Canali”, “Impostazioni televisive” o “Installazione” (la dicitura può variare a seconda del modello e della marca).
  • Seleziona la modalità di sintonia digitale terrestre (DTV).
  • Avvia la scansione automatica dei canali premendo il tasto “Ok”, “Avvia” o simili.
  • Attendi che la scansione termini; il sistema analizzerà tutte le frequenze disponibili e aggiornerà la lista dei canali.
  • Se richiesto, conferma e salva le modifiche per rendere effettivi gli aggiornamenti.
Guardate tv
Come risolvere il problema con il digitale terrestre – Macitynet.it

Questa procedura è consigliata ogni volta che si notano problemi di segnale, scompaiono canali o si vogliono integrare nuovi canali resi disponibili dopo gli aggiornamenti della piattaforma. Dal 2023 è iniziato in Italia il passaggio progressivo al digitale terrestre DVB-T2, uno standard più efficiente che permette di trasmettere canali in alta definizione (HD) e in futuro anche in 4K.

Tuttavia, per poter usufruire di questa evoluzione, è indispensabile che il proprio televisore o decoder supporti questo standard. Nel caso contrario, anche effettuando la risintonizzazione, la qualità del segnale potrebbe non migliorare. Per questo motivo, oltre a risintonizzare i canali, si suggerisce di verificare se il proprio apparecchio è compatibile con il DVB-T2.

In caso contrario, sarà necessario procedere con l’acquisto di un nuovo decoder o televisore aggiornato, per assicurarsi una visione nitida e senza interruzioni, con la migliore qualità disponibile sul digitale terrestre. Le recenti modifiche e l’evoluzione tecnologica rappresentano un’opportunità per migliorare notevolmente l’esperienza di fruizione televisiva, ma richiedono agli utenti una certa attenzione e un aggiornamento puntuale delle proprie apparecchiature.

