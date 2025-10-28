Firefox potenzia la barra degli indirizzi per smarcarsi da Google

Mozilla sta testando una funzionalità per Firefox che permetterà di mostrare risultati di ricerche e collegamenti direttamente nella barra degli indirizzi del browser, anziché mostrare la classica pagina con i risultati, scelta che dovrebbe ridurre la dipendenza da motori di ricerca centralizzati come Google.

Mozilla spiega che la nuova funzione sfrutterà un framework per la privacy denominato Oblivious HTTP, sottolinea che le query sono cifrate e che nessuno dovrebbe essere in grado di identificare cosa ha scritto e chi è l’utente dal quale è partita la richiesta.

La barra indirizzi di Firefox diventa potente e privata

La scelta di Mozilla è indicata come qualcosa legata alla sua missione di “spingere per il web aperto e indipendente”. Le richieste, passano dal relay gestito da Fastly (CDN che si occupa di infrastruttura Internet) con un meccanismo che permette di nascondere l’indirizzo IP del mittente (sostituito da quello del relay), rendendo impossibile il tracciamento, senza bisogno di dare in pasto a Google dettagli su chi siamo, da dove ci colleghiamo, che computer usiamo, cosa abbiamo cercato e così via.

Velocità e privacy

Mozilla spiega che con questo sistema è facile ottenere ad esempio, informazioni sullo stato di un volo e altri dettagli di ricerche per le quali non sempre è necessario aprire pagine web. Lo sviluppatore spiega ancora che alcuni risultati proposti potrebbero essere sponsorizzati, ma anche in questi casi gli inserzionisti non sapranno da chi è partita la ricerca (pubblicità anonima), un approccio che, a detta dell’azienda, dovrebbe livellare il terreno di confronto con i big delle ricerche e aiutare i siti web indipendenti a ottenere visibilità.

Il sistema è in fase di testing negli Stati Uniti e – se benchmark relativi a performance e privacy si riveleranno adeguati – in seguito dovrebbe arrivare anche in altre nazioni. Se non gradita, la novità potrà in ogni caso essere disattivata dalle Impostazioni del browser.

