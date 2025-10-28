Da Adobe gli Assistenti AI che sbrigano il lavoro noioso per te

Con i consueti aggiornamenti periodici dei software della Creative Cloud, arriva anche l’Assistente AI in Photoshop, strumento che offre la possibilità di automatizzare compiti ripetitivi e fornire raccomandazioni personalizzate.

La funzione è stata presentata nell’ambito di Adobe Max 2025, evento dove sono state mostrate anche altre novità che riguardano Photoshop, Premiere, Lightroom, svelati nuovi modelli di AI generativa e la possibilità di sfruttare modelli di terze parti quali Topaz Labs (per migliorare la definizione delle immagini) e altri.

Tra le nuove funzionalità-chiave per Adobe Photoshop, Firefly e Adobe Express gli AI Assistant: con gli assistenti in questione è possibile “chiacchierare” in modo colloquiale per avere maggiore controllo e risparmiare tempo in vari frangenti.

È possibile chiedere di svolgere una serie di compiti creativi, ad esempio legati alla correzione colore o al ridimensionamento delle immagini, passare dai prompt testuali con l’agente AI a strumenti manuali con tradizionali slider per regolare luminosità e contrasto, ma anche chiedere consigli personalizzati e tutorial su come portare a termine compiti complessi.

Nel corso di un demo, Adobe ha mostrato la possibilità di attivare la modalità “agentica” in Photoshop; questa riduce al minimo gli strumenti dell’interfaccia e permette all’utente di fare richieste da un prompt. Fatta la richiesta, l’agente AI esegue i passaggi richiesti automaticamente; è ovviamente possibile annullare i risultati oppure regolare a proprio piacimento le impostazioni relative a livelli e luminosità.

Oltre agli Assistenti AI, Adobe ha anche presentato altri strumenti AI specifici per Photoshop; tra questi spiccano modelli AI di terze parti per il riempimento generativo quali Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) e FLUX.1 Kontext [pro], oltre a un nuovo modello Firefly di riempimento ed espansione (al momento in beta).

La collaborazione con Topaz Labs, alla quale abbiamo accennato sopra, permette di aumentare qualità e definizione delle immagini con una potenza e una flessibilità impareggiabili grazie ai modelli AI specifici, e permette di migliorare qualità, nitidezza e definizione di immagini varie, con risultati che promettono di essere “realistici”.

Altro strumento interessante è Harmonize (Uniforma, in italiano): permette di integrare all’istante persone e oggetti su qualsiasi sfondo, adattando luci, ombre, colori e altri dettagli per creare una scena armoniosa in pochi secondi. Altre novità di rilievo di Photoshop riguardano la possibilità di perfezionare le immagini con i livelli di regolazione per Temperatura e Tinta, applicando modifiche non distruttive, e lo strumento Rimuovi migliorato che ora promette risultati ancora più uniformi in tempi più rapidi.

Novità importanti per Premiere e Lightroom

Per quanto riguarda Premiere la novità più importante è la mascheratura con AI: strumento (in beta) che permette di dire addio a ore di laborioso rotoscoping; basta passare il mouse sul soggetto, fare clic e osservare come l’AI lo maschera e lo traccia con precisione.

Gli sviluppatori hanno anche riprogettato le maschere di forma riferendo che ora tracciano il movimento fino a 20 volte più velocemente tra i vari fotogrammi con una precisione millimetrica. Non mancano 90 nuovi effetti video e transizioni, alcuni in grado di sfruttare la GPU per la riproduzione in tempo reale.

Per quanto riguarda Lightroom, di particolare interesse l’Assisted Culling, anche questa una funzionalità basata sull’AI che rende più efficiente il processo di selezione filtrando in modo intelligente le foto in base alle caratteristiche dell’immagine, raggruppando gli scatti simili e attraverso altre opzioni.

Comode anche le Azioni Rapide, utlili ad esempio per uniformare facilmente l’incarnato, rimuovere le imperfezioni, sbiancare i denti, rifinire altri dettagli e la nuova funzionalità di rimozione della polvere che rileva ed elimina rapidamente la polvere del sensore dalle foto con grande precisione.

