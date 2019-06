DisplayPort 2.0 farà strabuzzare gli occhi con video 8K e 16K HDR

La buona notizia per gli utenti Mac (e non solo) è che DisplayPort 2.0 non è solo retro compatibile con le specifiche precedenti, ma è già pronto per funzionare con connettori DP, USB-C e Thunderbolt 3.

Per poter sfruttare tutti i vantaggi però ci sono due condizioni: la prima è che Apple deve adottare il nuovo standard e lo renda disponibile ai propri utenti tramite aggiornamenti del sistema operativo e dei software. Questo è molto probabile che avvenga in tempi relativamente brevi, considerando che Apple è un membro dell’associazione VESA ed è sempre tra i primi in questo campo. La seconda condizione è quella di avere sotto mano un Mac con hardware in grado di gestire le elevate risoluzioni e frame rate possibili con DisplayPort 2.0.