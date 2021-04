DisplayProg è l’utility per cambiare al volo risoluzione su Mac

Gli sviluppatori portoghesi di MakeProg Technologies hanno presentato DisplayProg, una semplice applicazione che permette agli utenti di modificare al volo la risoluzione e diverse altre impostazioni dei monitor collegati al Mac.

È possibile richiamare varie risoluzioni con un solo clic e ruotare l’angolo di visualizzazione del monitor (standard, 90°, 180°, 270°), utile quando si ha un monitor con formato panoramico, ma si vuole avere una visualizzazione più alta che estesa e ruotando fisicamente il monitor quando possibile (se questa opzione non compare, significa che il monitor o il computer non supportano questa funzionalità).

È possibile richiamare le ultime quattro risoluzioni usate, salvare configurazioni con indicazioni personalizzate e richiamarle quando servono, ripristinarle automaticamente le impostazioni allo spegnimento o richiamarle in automatico all’avvio

DisplayProg permette di cambiare la risoluzione di tutti i monitor collegati al Mac, passare alla risoluzione Retina 2x o 1x e offre anche alcune funzionalità avanzate per i monitor che non supportano risoluzioni standard. L’utility è compatibile sia con i Mac con processori Intel, sia con i Mac con proceossori Apple Silicon e richiede macOS 10.12 o seguenti.

L’utility DisplayProg è disponibile per l’acquisto da questa pagina di Mac App Store al prezzo di 5,49 euro. Molte delle funzioni incluse in questo software sono ovviamente attivabili richiamando voci dalle Preferenze di Sistema, in ogni caso l’utility è comoda perché consente di avere le impostazioni a portata di clic, senza bisogno di passare per le varie impostazioni delle Preferenze.

Gli stessi sviluppatori propongono SimpleProg Database Manager, app per iPhone e iPad in vendita da questa pagina di App Store a 5,49 euro, per memorizzare testi sotto forma di liste, con la possibilità di esportare le liste come file CSV, Excel e PDF o da inviare a stampanti tramite AirPrint.

Tutte le notizie dedicate ai Mac con processori Apple Silicon sono disponibili a partire da questa pagina.