Elon Musk anticipa la connessione Starlink mobile

Entro quest’anno la connessione Internet via satellite di Starlink si potrà usare non solo negli edifici, come avviene ora, ma anche in versione mobile: lo ha anticipato Elon Musk con un suo messaggio su Twitter.

Grazie ai ripetuti lanci con vettori riutilizzabili di SpaceX, la società Starlink, sempre di Elon Musk, punta a realizzare una costellazione di migliaia di piccoli satelliti in orbita intorno alla Terra per offrire collegamento a Internet veloce a bassa latenza ovunque nel mondo. Per ora il servizio è ancora in beta, richiede una attrezzatura ingombrante, parabola inclusa e può essere utilizzato esclusivamente all’indirizzo che l’utente specifica in fase di prenotazione.

Ma una registrazione di SpaceX presso la Federal Communications Commission rivela che il piano di Elon Musk non prevede solo connessioni per case e aziende o in generale solo edifici, ma anche collegamenti Starlink satellitari mobile, in arrivo su veicoli di grandi dimensioni. Con il suo post su Twitter, Musk commenta la notizia di Starlink mobile, precisando che il collegamento satellitare non è in arrivo sulle automobili Tesla, perché i dispositivi di ricezione sono troppo grandi.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs. — Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021

Elon Musk precisa il tiro anticipando che Starlink versione mobile si potrà usare per avere accesso a Internet via satellite su aerei, navi, grandi camion e anche camper e caravan. Man mano che la costellazione di satelliti Starlink aumenta di numero, al momento ne sono stati lanciati in orbita oltre 1.100, ed è in grado di coprire aree più estese del pianeta, sarà anche possibile per gli abbonati sfruttare la connessione satellitare Starlink non solo all’indirizzo specificato in fase di preordine, ma anche altrove, sfruttando un solo abbonamento.

Al momento Starlink è proposto a 99 dollari al mese, ma occorre sborsare 500 dollari per l'attrezzatura di connessione, che include una parabola e un router Wi-Fi.