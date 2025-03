Ora potete scaricare macOS Sequoia 15.4

Pubblicità

Apple ha rilasciato la versione definitiva di macOS Sequoia 15.4, update per macOS Sequoia che arriva a 20 giorni dall’aggiornamento a macOS Sequoia‌ 15.3.2.

Nelle note di rilascio Apple riferisce che ora è possibile creare video ricordi con Foto usando Apple Intelligence, nuovi stili per Image Playground, delle “Categorie” in Mail, nuove funzioni per organizzare e filtrare meglio le librerie dell’app Foto.

Per gli utent di Mac con chip M1 o seguenti (M2, M3, M4) di particolare interesse la possibilità di sfruttare varie funzionalità di Apple Intelligence anche in italiano.

Non manca la risoluzione a vari bug, migliorie per le performance con la codifica in Final Cut Pro sui Mac Studio 2025 con M3 Ultra e altre novità ancora.

Come si scarica l’aggiornamento?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.