iOS 18.4, ecco tutto quello che potete fare con Apple Intelligence

Con l’aggiornamento a iOS 18.4, Apple ha introdotto diverse novità. Le più importanti le trovate elencate e sintetizzate in un articolo che abbiamo pubblicato, prima durante la fase beta, poi in una sintesi dei nei giorni scorsi. Un altro articolo le illustra tutte, una per una, ma non c’è dubbio che la significativa è Apple Intelligence.

Stiamo parlando dell’Ai “alla Apple” fino ad oggi limitate all’inglese e a pochi mercati selezionati, che diventano finalmente disponibili anche in italiano e per gli utenti dell’Unione Europea, purché in possesso di un dispositivo compatibile, quindi iPhone 15 Pro oppure gli ultimi tutti gli iPhone 16 (incluso iPhone 16e). Per i dispositivi meno recenti, alcune funzionalità potrebbero essere accessibili solo via cloud, o non essere disponibili affatto.

Vediamo una per una le novità dell’Ai di Apple

Strumenti per la scrittura: riscrivere, correggere, sintetizzare

I nuovi Strumenti di scrittura, integrati nel sistema operativo, consentono di intervenire sui testi in modo rapido:

“Riscrivi” propone versioni alternative dello stesso contenuto, con variazioni di tono .

“Rivedi” si occupa della grammatica e della struttura delle frasi.

“Riassumi” comprime i testi in un paragrafo, elenco o tabella .

Con “Descrivi la modifica”, si può indicare come si vuole modificare un testo, lasciando che l’intelligenza esegua su richiesta.

Questi strumenti sono disponibili in Mail, Messaggi, Note, Pages e in alcune app di terze parti.

Foto: ricerca semplificata e nuovi strumenti di editing

L’app Foto integra la ricerca in linguaggio naturale, anche nei video. Basta descrivere una scena per trovare il punto esatto. Il nuovo strumento Ripulisci permette di eliminare persone o oggetti indesiderati mantenendo intatto il resto dell’immagine.

La funzione Ricordi consente di creare video a partire da una semplice descrizione. Il sistema seleziona automaticamente foto e clip pertinenti e le organizza seguendo una narrativa coerente.

Image Playground: generare immagini da zero

Con Image Playground si possono generare immagini personalizzate partendo da testi descrittivi, elementi predefiniti o foto personali. Sono disponibili tre stili:

Animazione (stile 3D moderno)

Illustrazione (forme semplici e colori piatti)

Disegno (linee tecniche e aspetto realistico)

Le immagini possono essere usate in Messaggi, Freeform, Keynote e altre app, oppure generate tramite l’app autonoma.

Genmoji: emoji su misura

Le Genmoji sono emoji personalizzate. Si creano scrivendo una descrizione testuale oppure usando immagini dalla propria libreria. È possibile aggiungere accessori (come occhiali o cappelli) e usarle come emoji, adesivi o reazioni.

Bacchetta immagini: disegni intelligenti in Note

Nell’app Note, la funzione Bacchetta immagini consente di creare illustrazioni a partire da abbozzi o da testo scritto. Il sistema riconosce il contesto e genera automaticamente un’immagine coerente. Anche qui si possono scegliere gli stili di Animazione, Illustrazione e Disegno.

Priorità e notifiche: focus sull’essenziale

La sezione Messaggi con priorità in Mail evidenzia le email urgenti. I messaggi lunghi possono essere riassunti, e con Risposta veloce si ricevono suggerimenti per rispondere in modo sintetico.

Il sistema è in grado di riassumere le notifiche, mostrando solo quelle rilevanti nella schermata di blocco. La modalità “Meno interruzioni” filtra le notifiche non urgenti. Nell’app Note, si possono ora registrare, trascrivere e riassumere contenuti audio.

Siri cambia tono (e forma)

Siri adotta una nuova interfaccia visiva e migliora la comprensione delle richieste, anche se imperfette o incomplete. Si può alternare voce e testo, e passare da un argomento all’altro senza perdere il contesto. Su Mac, l’icona di Siri è ora spostabile liberamente.

Intelligenza visiva: interazione con il mondo reale

La nuova intelligenza visiva permette di:

Tradurre, copiare o riconoscere dati da testi e immagini (numeri, indirizzi email, ecc.)

Avviare ricerche su oggetti visibili o contenuti stampati

Accedere con un clic a strumenti esterni come Google o ChatGPT

La funzione è accessibile da Controllo fotocamera, Centro di Controllo, tasto Azione (su iPhone compatibili).

ChatGPT integrato: scrittura e immagini senza uscire dalle app

ChatGPT è ora accessibile da Siri e dagli Strumenti di scrittura, senza passare da app esterne. Si può usare per generare testi, ottenere spiegazioni o creare immagini.

L’integrazione è facoltativa. Non è richiesto un account, e se usato senza login, i dati non vengono salvati né usati per addestrare modelli. Gli indirizzi IP sono offuscati per proteggere la sessione. Collegando il proprio account, si accede a funzionalità aggiuntive secondo le regole di OpenAI.