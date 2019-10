Disponibile DxO PhotoLab 3, software Mac e PC per lo sviluppo RAW e postproduzione

DxO ha annunciato DxO PhotoLab 3, ultima versione di un avanzato software di foto-editing e sviluppo RAW. Tra le peculiarità di questa versione la riprogettazione delle funzionalità per il pannello HSL che permette di regolare le gamme di colore, l’ottimizzazione dello strumento Repair e il nuovo Local Adjustments Masks Manager.

PhotoLab è presentato dallo sviluppatore come un eccezionale strumento per il controllo del colore e colorimetria, in grado di semplificare enormemente il lavoro del fotografo, La PhotoLibrary ora supporta la ricerca per parole-chiave, migliorando ancora il flusso di lavoro e la compatibilità con altri software di foto editing.

Gli strumenti di colour management HSL (Hue, Saturation e Luminance) offrono controlli con i quali è possibile ottenere immagini ancora più naturali. Il software ora propone una ruota cromatica (“DxO ColorWheel”) dalla quale è possibile selezionare range di colori da otto diversi canali, regolare di fino i valori, selezionare un colore, sostituire un colore, ecc.

Gli slider “Saturation” e “Luminance” ora sono più indipendenti e offrono maggiore flessibilità, in particolar modo nella conversione da colore a bianco e nero, permettendo di creare immagini parzialmente desaturate.

Lo strumento “Repair” secondo gli sviluppatori è ora più preciso e funziona alla stregua di un pannello permettendo di rimuovere elementi indesiderati dall’immagine. È possibile riposizionare manualmente l’immagine sorgente per ricostruire l’area che si sta modificando e ora è supportata anche la “Clone Mode”, modalità che permette di dipingere una parte di un’immagine su un’altra parte della stessa immagine o su un’altra parte di un documento aperto con lo stesso metodo di colore.

La palette “Local Adjustments” permette di usare gli strumenti di pittura sulla maschera dell’immagine del livello di regolazione. È possibile regolare le maschere di livello, cambiando l’opacità anche singolarmente. Come accennato ora sono supportate parole-chiave: quelle associate con l’immagine possono essere visualizzate, incuse quelle create con altri software; è possibile aggiungere parole-chiave, rimuoverle, rinominarle, applicare questi criteri a più immagini insieme e tenere conto di questi criteri per le ricerche.

Tra le nuove fotocamere supportate, ci sono; Canon G5 X Mark II e G7 X Mark III, Nikon P1000, Panasonic Lumix DC- G90/G95/G99/G91, la Lumix DC FZ1000 II e Lumix TZ95/ZS80, la Ricoh GR III, Sony A7R IV e RX100 VII. Sono supportate oltre 3000 ottiche e una combinazione di oltre 50000 fotocamere/lenti. Anche le funzionalità di de-noising per le foto RAW scattate con alcune fotocamere Canon e Olympus sono state migliorate.

Le versioni ESSENTIAL ed ELITE diDxO PhotoLab 3 per Mac e PC possono essere scaricate direttamente dal sito dello sviluppatore. Fino al 24 novembre 2019 i prezzi sono i seguenti: 99,99 euro per DxO PhotoLab 3 ESSENTIAL Edition (anziché 129,00 euro) e 149,99 euro per DxO PhotoLab 3 ELITE Edition (anziché 199,00 euro). Una versione completa del software (funzionante per un mese) di DxO PhotoLab 3 può essere scaricata da questo indirizzo.