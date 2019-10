Mac Pro e 2019 e il MacBook Pro 16″: annuncio l’8 novembre?

Da tempo siamo in attesa di conoscere la data di presentazione dei nuovi Mac Pro 2019 e del nuovo MacBook Pro 16″. Man mano che ci avviciniamo alla fine del mese, la probabilità di un evento dedicato diventa meno possibile e la nuova data ipotizzata da alcuni siti, è quella del FCPX Creative Summit, che si terrà dal 7 al 9 novembre a Cupertino, evento nel corso del quale potrebbe essere presentato un corposo aggiornamento del software di videoediting.

Alex Gollner ricorda che a ottobre del 2016 fu lanciato Final Cut Pro 10.3, a ottobre del 2017 la versione 10.14, a ottobre dello scorso ano la versione 10.4.4, mentre quest’anno potrebbe essere l’occasione per presentare, tra le altre cose, i nuovi Mac Pro e i nuovi MacBook Pro da 16″.

Apple ha aggiornato solo pochi giorni addietro Final Cut Pro X, integrando, tra le altre cose un nuovo motore Metal che incrementa le prestazioni su un vasto insieme di sistemi Mac e indicato come in grado di sfruttare la potenza del nuovo Mac Pro e l’alta gamma dinamica dei Apple Pro Display XDR. Apple ha anche aggiornato Motion e Compressor con il motore Metal, integrando anche per queste ottimizzazioni delle prestazioni per Mac Pro e supporto per Pro Display XDR.

I nuovi Mac Pro 2019 e il nuovo MacBook Pro da 16″ potrebbero essere presentati come perfetti per l’ambito video. Se del Mac Pro 2019 sappiamo più o meno tutto, del MacBoo Pro 16″ sappiamo poco (conosciamo solo una icona apparsa nella beta di macOS 10.15.1). I portatili Pro di Apple sono molto diffusi tra gli utenti di Final Cut Pro e anche questo modello sarà probabilmente perfetto per sfruttare appieno il motore di rendering basato su Metal e offre migliori funzionalità di riproduzione e grafica accelerata.