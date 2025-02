Netflix e Apple TV continuano a non parlarsi

Pubblicità

Di pochi giorni fa la notizia di alcuni contenuti Netflix visibili in alcune sezioni di Apple TV, come per esempio nella lista personale e anche nell’elenco continua a guardare: purtroppo in molti resteranno delusi di sapere che si è trattato solo un errore. Ecco cosa è successo.

A quanto pare il comportamento apparentemente collaborativo di Netflix con Apple TV è stato tutto un errore, sembra da parte di Apple ma non ha importanza: è già stato risolto e le due piattaforme continuano a rimanere separate. Era troppo bello per essere vero. Ed infatti, il gigante dello streaming ha confermato che la collaborazione non s’ha da fare. almeno non ora.

Il portavoce di Netflix, MoMo Zhou, ha dichiarato a The Verge che la finestra apparsa all’interno dell’app Apple, in cui Netflix compariva come servizio “partecipante” all’interno del servizio della Mela – con tanto di supporto alla watchlist e alla funzione “continua a guardare” – è stato un errore, purtroppo già corretto.

Netflix non ha mai aderito agli sforzi di Apple per aggregare contenuti da diversi servizi di streaming, e ha anche rifiutato iniziative simili proposte da altre aziende, come Google. Per questo, la notizia di qualche giorno fa risultava sorprendente, tanto da non sembrare vera. Ed in effetti non lo era, almeno in parte.

Era strano che il colosso dello streaming avesse improvvisamente cambiato rotta, senza peraltro alcun comunicato ufficiale da parte di nessuna delle due compagnie. Mark Gurman di Bloomberg aveva già ipotizzato già nelle scorse ore che si potesse trattare di un bug.

Purtroppo, almeno per ora, la posizione di Netflix rimane invariata: l’azienda desidera che gli utenti navighino e fruiscano dei propri contenuti esclusivamente tramite l’app Netflix. Forse in futuro le cose potrebbero cambiare, ma quel giorno non sembra essere così vicino.

