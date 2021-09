Confronto tra i gateway Homekit Xiaomi Aqara europei su Apple Store e Amazon

Cambiano i look delle confezioni, i server di collegamento e aumenta la diffusione degli accessori Aqara-Xiaomi per espandere la smart home a prezzi davvero abbordabili. Confrontiamo i gateway disponibili in Italia che sono compatibili con Homekit.

I redattori di Macitynet li hanno installati in casa da tempo, fin da quando erano impossibili da trovare direttamente nel nostro paese e li avevamo indicati come una valida alternativa a sensori, attuatori e periferiche più costose compatibili con Homekit. I prodotti Xiaomi Aqara sono infatti da tempo compatibili con Homekit e grazie alla diffusione sul mercato dell’estremo oriente hanno costi bassissimi e elevata capacità di integrazione con gli dispositivi Homekit.

Da qualche settimana, grazie anche al rinnovo delle confezioni ora compatibili con i canoni grafici dettati da Apple, hanno fatto la loro comparsa negli Apple Store europei e, in parte anche in quelli online del nostro continente e ovviamente anche su Amazon che fino a qualche tempo fa trattava i lotti di importazione dalla Cina. I prodotti destinati al nostro mercato sono contenuti in una confezione blue ma, visto che funzionano con lo standard Zigbee 3.0 dei 3 gateway disponibili è possibile abbinare anche altri prodotti Aqara provenienti dalla cina.

Cos’è un Gateway Domotico

Un gateway è una sorta di ponte tra il vostro router Wi-fi, il vostro smartphone, computer o speaker smart e le periferiche quali sono i sensori di movimento, di apertura porte, di temperatura, di allagamento, gli interruttori e gli attuatori. Comunica via cavo Ethernet o via Wi-fi con il vostro router e questo comunica via Wi-Fi con il vostro smartphone. Gli accessori comunicano via Zigbee, oppure Bluetooth oppure Z-wave (o altri standard wireless o con cavo) con il gateway o direttamente tra di loro una volta che sono abbinati.

Come funzionano i prodotti Aqara

Nel catalogo “europeo” Aqara ci sono 3 gateway diversi che fanno da ponte tra il protocollo domotico Zigbee delle periferiche e Homekit. E’ quindi necessario acquistare uno di questi prodotti per utilizzare gli accessori e questo ovviamente fa leggermente lievitare il prezzo dell’insieme. La buona notizia è che ogni gateway non è soltanto un box cieco e muto ma ha una funzione specifica: altoparlante, sirena e luce d’emergenza RGB per il primo gateway, telecamera compatibile con Homekit Secure Video per il secondo gateway e infine controller ad Infrarossi programmabile per il terzo che è l’unico ad avere la connettività Ethernet oltre a quella Wi-Fi comune a tutti.

Ad ognuno dei gateway è possibile abbinare fino a 32 Accessori tra interruttori, sensori e controller e ovviamente si possono acquistare anche più gateway per un singolo impianto come due telecamere ed un Hub centrale.

Qui su Macitynet abbiamo provato sia il primo Gateway Homekit Aqara M1 disponibile ormai da anni che la telecamera Homekit G2H in commercio da qualche mese e nelle prossime ore effettueremo il test dell’ultimo modello di Gateway dotato anche di interfaccia Infrarossi.

Per darvi un’idea completa dell’offerta di gateway abbiamo realizzato una tabella che mostra i 3 modelli “Europei” in commercio al momento. Vi ricordiamo ovviamente che funzionano senza problemi con l’app Aqara che permette di gestire anche alcuni controlli non direttamente visibili da Homekit e ovviamente è gestibile anche da Android e attraverso i sistemi vocali Amazon Alexa e Assistente Google.

Se utilizzate soltanto la parte Homekit non utilizzate il server di Aqara se non per le opzioni non viste dal sistema Apple che per le altre funzioni non ha alcun problema di privacy o di mancato collegamento con un sistema esterno.

A cosa servono gli accessori Aqara

Come detto si tratta di accessori dal costo contenuto che permettono di integrare con facilità un impianto Homekit: pensiamo ad sistema domotico Bticino o Vimar che pur essendo cresciuti come varietà dell’offerta non hanno alcuni particolari sensori e magari hanno interruttori e controller abbastanza costosi: se aggiungete i sistemi di queste due aziende in Homekit avete la possibiità di integrarli e commandarli e creare scene all’interno del sistema Apple.

Oltre a questo Aqara ha comunicato di recente che i due gateway M1S e M2 saranno compatibili con il nuovo standard universale Matter che dovrebbe essere disponibile nella prossima estate.

Ecco la panoramica dei gateway disponibili su Amazon e dei relativi accessori con prezzi indicativi.

Gateway

Il primo modello compatibile con homekit, con speaker interno, luce di cortesia multicolore gestibile da homekit, status di allarme acceso-spento, home, away. Permette di collegare i suoi accessori Zigbee.

Sto caricando altre schede...

Il modello più recente con trasmettitore Infrarossi, speaker, stato di allarme con quattro posizioni. Permette di collegare gli accessori Zigbee.

Sto caricando altre schede...

La telecamera che funziona anche da Hub zigbee per gli accessori ed è perfettamente compatibile con Homekit secure video oltre che con altri soluzioni domotiche (non in comtemporanea) come Alexa.

Sto caricando altre schede...

Accessori

Con questi accessori potete costruire da zero un sistema di allarme, rilevamento intrusione, apertura porte e cassetti, antiallagamento o spostamento oggetti. Controllo attraverso interruttori e controller particolari come il modello cube.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Perle nostre recensioni vi rimandiamo al test di una delle prime versioni Homekit del gateway M1 (acquistate la versione più recente M1S con la confezione blue), al test della telecamera-hub Aqara G2H (noi abbiamo provato la versione cinese ma quella europea è del tutto equivalente).

Nei prossimi giorni pubblicheremo la recensione completa del modello M2 europeo. Trovate tutte le informazioni e recensioni sulla domotica e Homekit nella nostra sezione CasaVerdeSmart.