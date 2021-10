Disponibile Safari 15.1 per macOS Big Sur e macOS Catalina

Apple ha rilasciato Safari 15.1 per macOS Big Sur e macOS Catalina, offrendo agli utenti di questi sistemi operativi le funzionalità integrate nella versione di Safari integrata di serie con macOS 12 Monterey.

In Safari 15.1 ritorna il precedente design disponibile prima di Safari 15. Con macOS Monterey e Safari 15, Apple aveva predisposto una nuova barra dei pannelli compatta che occupa meno spazio, unendo i la barra degli indirizzi e la barra dei pannelli sulla stessa linea. Questa scelta è stata criticata da molti utenti ed esperti di interfacce, e in Safari 15.1 tale modifica è stata annullata, ritornando al vecchio look prima di Monterey. È ad ogni modo possibile scegliere vecchio o nuovo look “Compatto” con “barra unificata” selezionando dal menu Safari la voce “Preferenze” e da qui “Pannelli” il tipo di layout desiderato (“Compatto” oppure “Separato”, con la barra dei pannelli separata).

Per scaricare l’aggiornamento di Safari basta aprire le Preferenze di Sistema, selezionare “Aggiornamento Software” e installare l’aggiornamento proposto.

Se per il momento non volete installare il nuovo macOS 12 Monterey, da Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software potete selezionare la sezione con l’indicazione “Sono disponibili altri aggiornamenti” e installare soltanto Safari 15.1 e altri update specifici per i precedenti sistemi, senza per forza passare a macOS 12.