Disponibilità iPad Air 4 più vicina, sarà rivelata all’evento iPhone 12

Ormai un mese fa, il 15 settembre, Apple ha presentato la sua ultima versione dell’iPad Air 4, che è stata completamente ridisegnata e dotata di alcune nuove opzioni di colore. Apple ha annunciato, in quel momento, che l’iPad Air 4 sarebbe stato messo in vendita a partire da ottobre. Da allora non ci sono state precisazioni sulla effettiva data di release. All’evento iPhone 12 Apple dirà finalmente quando lo si potrà acquistare.

Il noto leaker Jon Prosser, ha previsto in queste ore su Twitter che Apple annuncerà la data di rilascio dell’iPad Air 4 durante l’evento iPhone 12 del prossimo 13 ottobre. La motivazione di questo ritardo potrebbe essere dovuta al fatto che Apple voglia far esordire il chip A14 su iPhone, e solo successivamente sul nuovo iPad. È possibile che Apple li renda disponibili per il preordine il 16 ottobre, ossia il venerdì successivo all’evento Apple.

Ricordiamo che il prossimo evento Apple si terrà il 13 ottobre, data in cui quasi certamente Apple rivelerà al pubblico la nuova line up di iPhone 12. Ci sono anche voci secondo cui un sarà presente all’evento anche un HomePod mini verrà annunciato. In questo articolo trovate tutto quello che Apple potrebbe presentare durante il keynote, anche se le presunte cuffie over-ear AirPods Studio potrebbero essere rinviate ad un apposito evento successivo, magari insieme alla presentazione dei nuovi Macbook con processore Apple e agli AirTags, che potrebbero addirittura slittare fino al prossimo marzo.