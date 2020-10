Disponibilità iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ecco i tempi di consegna

Come previsto, iPhone 12 e iPhone 12 Pro stanno andando a ruba. A meno di ventiquattr’ore dal rilascio sul mercato, molte unità non vengono consegnate prima di due o tre settimane, in qualche caso si arriva a dover attendere perfino un mese. Pochi invece quelli che vengono consegnati in circa sette o dieci giorni (invece iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max non sono ancora disponibili: i preordini saranno aperti il 6 novembre).

Nello specifico chi vuole comprare iPhone 12 nella versione più economica da 64 GB, deve aspettare 2-3 settimane per il modello nel nuovo colore Blu Pacifico mentre tutti gli altri colori – bianco, nero, verde e rosso – sono consegnati in 7-10 giorni. Situazione simile per la variante da 128 GB: bianco e nero vengono consegnati entro la settimana (5-7 giorni), mentre verde e rosso arrivano in 7-10 giorni. La versione in blu è sempre consegnata in 2-3 settimane. Per il più costoso e capiente da 256 GB di capacità, i tempi slittano a 2-3 settimane sia per il blu che per il verde, mentre bianco, nero e rosso Apple garantisce la consegna in 7-10 giorni.

Per quanto riguarda invece iPhone 12 Pro, la situazione è ancora più critica. Chi prova ad acquistare adesso la versione da 128 GB o quella da 256 GB deve attendere almeno 2-3 settimane se sceglie la variante color grafite oppure blu. Argento e oro invece Apple li consegna in 3-4 settimane. Discorso simile per il modello da 512 GB: nel momento in cui scriviamo soltanto quello color grafite viene consegnato entro 7-10 giorni. Per il blu bisogna attendere 2-3 settimane mentre oro e argento sono consegnati in 3-4 settimane.

La situazione è quindi analoga a quella di ieri, dove a poche ore dal lancio la consegna di molti dei modelli disponibili era subito slittata a novembre. Ricordiamo infine che eventualmente si possono acquistare anche su Amazon, dove al momento non è indicata una data precisa per la consegna ma si hanno due vantaggi non trascurabili: cancellazione dell’ordine in qualunque momento e protezione del prezzo. Quest’ultima significa che se tra il nostro ordine e la spedizione effettiva il prezzo si abbassa per ulteriori sconti, eventualità non remota su Amazon, noi pagheremo il prezzo più basso.