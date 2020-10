Amazon mette a listino i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Apple ha lanciato solo ieri i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ma Amazon li ha già messi a listino. Si tratta di una novità di particolare interesse per chi desidera acquistare i nuovi modelli e averli (quasi) subito.

Amazon, rivenditore autorizzato Apple, solitamente riesce infatti ad avere i nuovi prodotti che la Mela lancia sul mercato molto prima dei grandi rivenditori e in non rari casi fa attendere i clienti meno di quanto non faccia Apple con il suo negozio on line. È successo lo scorso anno con iPhone 11 e anche più recentemente con Apple Watch 6 ed Apple Watch SE. Mentre su Apple Store e anche nei negozi si era costretti a lottare con scarsa disponibilità e spesso con tempi di consegna biblici, su Amazon era possibile comprare i prodotti in tempi molto brevi spesso con spedizione in giornata.

Al momento per nessuno degli iPhone presentato su Amazon sono specificati i tempi di consegna. È probabile che per iPhone 12 e iPhone 12 Pro questi verranno pubblicati questo venerdì quando sarà possibile preordinarli. L’esperienza passata ci fa supporre che gli iPhone saranno recapitati a casa vostra tra domenica 24 ottobre e martedì 27 ottobre. Per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max si dovrà attendere che Apple metta in vendita anche questi due prodotti, operazione prevista per il 6 novembre.