Apple «iPhone 12 è l’iPhone più potente di sempre»

«iPhone 12 è l’iPhone più potente di sempre». E ci mancherebbe pure che questo primato restasse ad iPhone 11, verrebbe da dire, fatto sta che questo è il titolo del nuovo spot con cui Apple promuove la nuova linea di iPhone, annunciata martedì scorso e disponibile all’acquistoÚ soltanto da ieri.

Lo slogan sta cominciando a girare un po’ ovunque: non solo in TV ma è già stato avvistato anche in alcuni cartelloni pubblicitari negli Stati Uniti. Il filmato che lo accompagna dura poco meno di 40 secondi ed è stato da poco pubblicato anche sul canale YouTube ufficiale di Apple. Ad accompagnare le scene che dapprima mettono in mostra il nuovo design, caratterizzato da bordi piatti stile iPhone 4 ma scintillanti grazie all’acciaio che Apple impiega sugli iPhone a partire dalla serie X, c’è in sottofondo il brano Drumdown Mambo di Whethan, la cui musicalità si ripercuote anche sull’animazione visibile nello schermo del telefono, protagonista dell’intero spot.

La scena punta l’attenzione anche sull’icona 5G visibile nell’angolo in alto a destra del display, valorizzando così l’implementazione della nuova tecnologia implementata per la prima volta in un iPhone proprio con questa serie 12, non solo nei modelli Pro ma anche negli iPhone 12 e 12 mini. La potenza del telefono citata nel videomessaggio promozionale è enfatizzata da un esagerato sblocco del telefono che genera un’onda d’urto capace di far letteralmente esplodere l’intero quartiere in cui si trova l’utente, con un imponente getto d’aria che sposta i mobili, rompe i vetri e piega gli alberi.

Non manca anche un accenno alle tre fotocamere posteriori degli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, datosi che questa oltre al 5G e alla decantata potenza del nuovo processore è un’altra delle caratteristiche migliorate maggiormente nei nuovi iPhone. Per saperne di più su questi telefoni, la cui serie Pro per altro integra tra le altre cose anche lo scanner LiDAR già vista su alcuni degli iPad più recenti, potete dare uno sguardo al nostro articolo di approfondimento che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.