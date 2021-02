Adesso che è possibile uscire con più facilità e meno limitazioni, è ora di tornare a volare con i droni. Se volete acquistarne uno, l’offerta è da non perdere: DJI Mavic Mini Combo ricondizionato e con DJI Care Refresh a 342 euro su Amazon.

Il drone non ha bisogno di presentazione, trattandosi del più piccolo della linea Mavic. La forma è simile al primo Mavic Air e, ad eccezione delle misure e del peso, anche al Mavic Pro. Cosa ancor più importante, è che questo Mavic Mini pesa appena 249 grammi, quindi particolarmente leggero, tanto da da poter essere pilotato senza patentino.

E’ in grado di girare video a 2,7 K a 30 fps, o 1080p a 60 fps. Sul versante scatti fotografici può scattare immagini a 12 megapixel, grazie al sensore da 1/2,3 pollici. La camera è montata su un gimbal a 3 assi.

L’offerta è, però, ancor più ghiotta se si guarda a tutto quello che comprende, considerando che il modello in sconto è quello Combo, ossia la variante più accessoriata. Oltre al drone, infatti, all’interno del bundle è incluso anche il Radiocomando, tre batterie, tre eliche, due diversi cavi Micro USB, la copertura protettiva per la fotocamera, il cavo per il radiocomando (Micro USB, USB-C, Lightning), oltre al carica batterie, para eliche e alla borsa per il trasporto.

Ancora, al prezzo di 342 euro è presente anche l’assicurazione DJI Care Refresh, un piano di protezione esaustivo e affidabile che offre copertura da danni accidentali ai prodotti DJI, che consente di utilizzare il prodotto DJI con più tranquillità ovunque ci si trova trovi, con 2 riparazioni entro l’anno. La copertura copre i danni accidentali, comprese le collisioni e i danni causati dall’acqua.

DJI Mavic Mini Combo ricondizionato e con DJI Care Refresh si acquista a 342 su Amazon direttamente a questo indirizzo. Per ottenere questo sconto accertatevi di mettere nel carrello il prodotto in versione ricondizionato; lo sconto sarà applicato direttamente nel carrello. (offerta valida sul prodotto spedito da Amazon)