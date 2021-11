I best seller del Black Friday Amazon che vi state perdendo

La giornata del Black Friday sta finendo e alcune delle occasioni probabilmente continueranno, se i prodotti saranno ancora disponibili, fino al 29 Novembre, il Cyber Friday. Visto che alcuni prodotti sono andati letteralmente a ruba vi consigliamo però, sopratutto se volete fare dei regali di fine anno, di ordinarli subito controllando i tempi di consegna. In particolare questo per i prodotti Apple e i prodotti di elettronica in generale che mai come quest’anno risentono dell’approvigiomamento di chip e conponenti.

Ecco que le offerte Best seller della giornata e tutte le altre…

Le offerte di tendenza del giorno del black friday

Quest’anno sono principalmente quattro le categorie di prodotto che vanno per la maggiore, e per ciascuna Amazon ha elencato i cinque prodotti più venduti durante questa settimana di Black Friday. Ad esempio per il settore “Casa e cucina” il prodotto più venduto è la candela profumata dalla fragranza “Magia natalizia”, seguito dalla friggitrice ad aria Princess. Al terzo posto c’è l’aspirapolvere ciclonico a traino di Hoover, subito seguito dal Roomba automatico. Chiude il quintetto l’impastatrice planetaria Bosch. Cinque prodotti che ci ricordano come le festività natalizie siano ormai imminenti e le persone si stiano attrezzando per poter proporre agli ospiti una casa pulita e un clima adeguato, con pietanze cucinate insieme all’aiuto di qualche gingillo elettronico.

Casa e cucina

La seconda categoria dei prodotti di tendenza è ovviamente l’Elettronica, e il prodotto più venduto in questi giorni è il Fire TV Stick di Amazon con telecomando vocale Alexa. Seguono nell’ordine lo Xiaomi Band 5 e l’ultimo Echo Show 5, un altro prodotto di Amazon, mentre al quarto e quinto posto ci sono il Galaxy M12 e un disco SSD portatile di SanDisk. Anche qui a parte qualcuno che si toglie lo sfizio del nuovo telefono e di un disco per i dati, torna il concetto del Natale alle porte, con due prodotti che durante le vacanze possono fare la differenza soprattutto dal punto di vista dell’intrattenimento, insieme ad uno smartband che invece potrebbe risultare fondamentale per smaltire con efficacia gli stravizi culinari di fine dicembre.

Elettronica

Domotica

E senza alcuna sorpresa la terza categoria dei prodotti più venduti è quella dei giocattoli, perché il Natale è soprattutto regali per i bambini. E in questa classifica il più venduto è Cocco Dentista, seguito dal gioco Hasbro di Frozen 2 e Star Wars con Baby Yoda. Chiude l’elenco Nerf Ultra, un lancia-dardi in gomma motorizzato per mettere in piedi una vera e propria guerra giocosa in casa.

Giocattoli

La categoria aggiuntiva di prodotti più venduti è quella relativa alle Grandi scorte, che con la complicità degli sconti fa sì che chi ha sufficiente spazio in ripostiglio approfitti del momento per accantonare tutti quei prodotti che si consumano e si usano durante l’anno. Il primo in lista è il pacco da 120 panni Swiffer, seguito dal kit da 12 filtri per acqua Brita. Al terzo posto c’è la confezione da 84 rotoli di carta igienica Scottonelle, mentre al quarto e quinto posto rispettivamente troviamo il mega pacco da 282 pastiglie Finish per lavastoviglie e la confezione da 10 testine Oral-B per spazzolini elettrici.

Grandi scorte

