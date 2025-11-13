DJI Neo 2: il nuovo selfie drone pensato per principianti, viaggiatori e creatori

Il DJI Neo 2 rappresenta la nuova generazione dei droni ultra-compatti pensati per chi desidera iniziare a volare senza complicazioni. L’evoluzione del modello originale prosegue nella direzione che ha reso Neo una categoria a sé: un drone tascabile concepito per diventare un piccolo “personal photographer” sempre disponibile, capace di seguire gli utenti nelle attività quotidiane, nei viaggi, nello sport e nelle uscite in famiglia.

Con Neo 2, DJI affina il concetto di drone-companion e introduce una serie di aggiornamenti che puntano soprattutto a tre aree fondamentali: tracking più veloce e intelligente, funzioni selfie evolute e completamente automatizzate, sicurezza totale anche per chi non ha mai pilotato un drone.

Il risultato è un dispositivo estremamente accessibile, leggero, sicuro e ricco di automazioni, progettato per rendere naturale ciò che tradizionalmente richiede abilità di volo, esperienza nelle inquadrature e attenzione costante al contesto. Neo 2 nasce per semplificare e per avvicinare al mondo dei droni un pubblico ancora più vasto.

Novità principali: un drone che segue, riprende e si controlla in modo più naturale

La seconda generazione Neo introduce una serie di miglioramenti tecnici e funzionali che incidono in modo significativo sull’esperienza d’uso. DJI ripensa il follow-me e lo combina con gesture control, selfie automatici e la piena protezione tramite sensori omnidirezionali, rendendo la macchina non solo più intuitiva ma anche più adatta a un utilizzo quotidiano.

Tracking più rapido e più stabile con ActiveTrack

Il cuore delle capacità follow-me di Neo 2 è la nuova implementazione di ActiveTrack, ora molto più rapida e reattiva. La velocità massima di inseguimento passa da 8 m/s a 12 m/s, una differenza che consente al drone di mantenere il soggetto centrale anche in attività dinamiche come corsa, bicicletta o sport outdoor.

La gestione delle curve improvvise risulta più fluida e naturale, con un algoritmo in grado di anticipare gli spostamenti repentini e di correggere la traiettoria senza oscillazioni. L’introduzione del tracciamento omnidirezionale consapevole degli ostacoli permette inoltre al drone di mantenere la presa sul soggetto anche in ambienti complessi, senza rinunciare alla sicurezza.

Neo 2 diventa così uno strumento pensato per riprendere l’azione in tempo reale, mantenendo inquadratura e distanza in modo automatico. È un approccio che riduce la necessità di controllare il drone, lasciando agli utenti la libertà di concentrarsi sull’attività.

SelfieShot: l’autoscatto diventa autonomo, fluido e senza supporti

Una delle principali novità della seconda generazione è SelfieShot, una modalità completamente automatizzata pensata per chi desidera ottenere immagini o video senza richiedere aiuto a terzi.

Questa funzione permette di scegliere tra tre modalità di inquadratura — mezzo busto, figura intera, campo largo — e delega al drone tutte le operazioni: posizionamento, composizione e movimento della camera. Neo 2 diventa così l’equivalente di un piccolo regista personale che prepara la scena, allinea il soggetto e registra il contenuto.

La modalità è pensata per funzionare in contesti quotidiani, nei viaggi o nelle uscite in compagnia, offrendo un modo semplice per ottenere scatti professionali senza cavalletti, telecomandi o richieste a persone esterne. L’ottimizzazione dei ritratti contribuisce inoltre a generare un’immagine più gradevole e valorizzante, rendendo SelfieShot centrale nell’esperienza utente.

Sicurezza al primo posto: sensori omnidirezionali e volo semplificato

Uno degli obiettivi principali di Neo 2 è permettere anche ai principianti assoluti di iniziare a volare senza paura. Per questo DJI introduce un aggiornamento importante: l’ostacolo evitamento omnidirezionale, che sostituisce la totale assenza di sensori del modello precedente.

La protezione è continua su ogni lato, rendendo il drone adatto anche a chi non ha mai pilotato un velivolo. Inoltre, Neo 2 corregge diversi scenari problematici tipici dei droni ultraleggeri, come deriva e instabilità su superfici complesse (acqua, neve, scogliere).

Il risultato è un hovering stabile, preciso e particolarmente rassicurante per utenti alle prime armi. Anche il design contribuisce a incrementare la sicurezza: il drone mantiene le protezioni integrali delle eliche, diventate una caratteristica distintiva della serie Neo, rendendolo più affidabile durante manovre ravvicinate o in presenza di bambini.

Palm Takeoff e Palm Landing: il drone che decolla e atterra dal palmo della mano

Una delle funzioni più iconiche della serie Neo ritorna in una versione migliorata: il decollo e l’atterraggio sul palmo della mano. Grazie allo schermo integrato e ai pulsanti laterali, Neo 2 può essere attivato e controllato anche con una sola mano.

Questa modalità consente di lanciare il drone ovunque, senza necessità di cercare superfici piane o aree libere. È un approccio che si rivela utile non solo durante i viaggi, ma anche in situazioni outdoor più dinamiche, come escursioni e sport.

Il rientro automatico sul palmo elimina la necessità di rincorrere il drone o avvicinarsi alle eliche, mantenendo la sicurezza come priorità. Un dettaglio che mostra come DJI abbia progettato Neo 2 pensando al comfort quotidiano.

Gesture Control: un controllo naturale, immediato, quasi magico

Neo 2 introduce un sistema di gesture control evoluto, pensato non solo per facilitare le operazioni di ripresa, ma anche per aggiungere un elemento “magico” all’esperienza utente.

Chiunque può dirigere il drone con semplici gesti:

– gesti a una mano controllano movimento laterale e verticale

– gesti a due mani regolano la distanza dal soggetto

– durante il tracking è possibile modificare l’angolazione della camera tramite movimenti naturali, senza usare app o controller

Questo tipo di interazione rende Neo 2 un dispositivo che non solo registra, ma “capisce” l’utilizzatore. È una forma di controllo intuitiva e immediata, pensata per semplificare e rendere l’esperienza più coinvolgente.

Hitchcock Zoom: la modalità cinematografica pronta per i social

Oltre alle funzioni dedicate ai principianti, DJI aggiunge una modalità orientata alla creatività visiva: Hitchcock Zoom(o Dolly Zoom), un effetto cinematografico reso celebre da film e serie TV.

Attivabile direttamente dal drone, questa modalità crea una distorsione prospettica che combina zoom e movimento della camera, offrendo contenuti particolarmente adatti a social media e vlog. La possibilità di ottenere questo tipo di effetto senza configurazioni complesse rende Neo 2 un dispositivo capace di produrre clip di livello professionale anche senza esperienza nel videomaking.

Qualità d’immagine: 4K fino a 100 fps, stabilizzazione avanzata e memoria integrata

Il DJI Neo 2 adotta un sistema di ripresa che coniuga risoluzione 4K, framerate fino a 100 fps e stabilizzazione mista gimbal a doppio asse + EIS. È un pacchetto tecnico progettato per mantenere fluidità anche in riprese dinamiche, con un’attenzione particolare alla resa naturale dei movimenti.

La presenza di 49 GB di memoria interna permette di utilizzare il drone anche senza microSD, mentre il trasferimento Wi-Fi a 80 MB/s riduce i tempi di copia dei file verso lo smartphone.

Il sensore e la gestione del colore sono ottimizzati per ritratti, solide tonalità della pelle e un aspetto naturale delle scene esterne, pensato per vlogging e contenuti travel.

Portabilità: 151 grammi che entrano in qualsiasi zaino

Il DJI Neo 2 pesa intorno ai 151 grammi (circa 160 g con modulo di trasmissione), restando una delle soluzioni più leggere nella categoria dei mini droni con protezioni integrate.

La struttura compatta, i materiali leggeri e le protezioni rimovibili permettono di infilarlo in uno zaino o una borsa senza ingombro. La portabilità, unita al decollo dal palmo della mano, rende il drone sempre pronto all’uso, anche nelle situazioni dove altri modelli richiederebbero preparazione.

Un drone pensato per principianti, famiglie, viaggiatori e sportivi

DJI ha progettato Neo 2 pensando a chi non vuole occuparsi di tecnicismi o pilota drone occasionalmente. Le categorie che possono trarre maggiore vantaggio sono:

Principianti assoluti

Grazie all’evitamento di ostacoli omnidirezionale, protezioni e decollo dal palmo, Neo 2 elimina ogni elemento potenzialmente scoraggiante.

Viaggiatori e vlogger

SelfieShot, dolly zoom, 4K fluido e portabilità estrema sono pensati per chi registra contenuti durante spostamenti continui.

Sportivi e outdoor

Il tracking a 12 m/s e la stabilità migliorata consentono riprese in movimento senza controller e senza rischio di collisioni.

Famiglie e genitori

La sicurezza è centrale: protezioni, hovering stabile e gesture control ne fanno un drone adatto anche a chi filma bambini o animali in movimento.

Il DJI Neo 2 rappresenta un significativo passo avanti nella categoria dei droni pensati per l’uso quotidiano. L’unione di tracking più rapido, selfie automatici, gesture control intuitivo e sicurezza totale ne fanno una soluzione ideale per chiunque voglia registrare ricordi, viaggi o attività senza doversi trasformare in un pilota esperto.

È un prodotto che riduce la distanza tra utente e tecnologia, trasformando il drone da strumento specializzato a compagno di riprese sempre disponibile. Per questo Neo 2 si posiziona come un’opzione concreta per chi desidera iniziare a volare e ottenere contenuti professionali con semplicità.

DJI Neo 2 è disponibile da solo o in kit con prezzi che partono da 239 €. Lo trovate anche su Amazon a partire da questa pagina.

