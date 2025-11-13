Ecco ChatGPT 5.1, più flessibile, più naturale meno robotico

Un ChatGPT più intelligente, più veloce e più personalizzabile nella “voce” e nel modo di rispondere. È questo, in estrema sintesi, ciò che OpenAI annuncia con un post nel suo blog presentando GPT-5.1, nuova evoluzione del modello lanciato la scorsa estate e usato fino a ieri dagli utenti di ChatGPT.

Un aggiornamento che arriva in un contesto di critiche e accuse tecniche sia sul rilascio di GPT-5, contestato per i miglioramenti considerati da molti peggioramenti, sia per le preoccupazioni legali e regolatorie sul modo in cui i modelli adottano toni sempre più antropomorfi, che hanno portato l’azienda a rivedere le sue scelte comunicative

GPT-5.1 Instant più naturale, ma con un occhio alle critiche

Alla base dell’aggiornamento ci sono due varianti principali del modello. La prima è GPT-5.1 Instant, pensata per le risposte veloci di ogni giorno. OpenAI la descrive come più calda, più conversazionale e meno “robotica” della generazione precedente che era stata accusata di essere inutilmente compiacente e spesso infantile nella voce.

Nell’uso concreto, GPT-5.1 Instant segue meglio le istruzioni e mantiene più facilmente il tono richiesto. La novità tecnica principale è l’adaptive reasoning, il meccanismo che permette al modello di “decidere” quanto tempo dedicare a un compito. Ora ChatGPT risponde rapidamente quando la richiesta è semplice ma “pensa” di più tempo quando la domanda è complessa.

Secondo OpenAI questo approccio porta miglioramenti tangibili in test di matematica e programmazione. Ma non tutti condividono la narrativa usata dall’azienda: descrivere il modello come “più caldo” o “più attento” rischia di alimentare l’idea che l’assistente abbia intenzioni o sensibilità, mentre si tratta di scelte progettuali e stilistiche calibrate sul feedback degli utenti e, soprattutto, sulle pressioni arrivate dopo il rollout problematico di GPT-5.

GPT-5.1 Thinking per il ragionamento complesso, con più trasparenza

La seconda variante è GPT-5.1 Thinking, dedicata a chi usa ChatGPT per analisi complesse, letture e creazione di codici o strutture che richiedono un maggior numero di passaggi logici. In casi come questi il modello alterna fasi di elaborazione più brevi o più lunghe a seconda della difficoltà, cercando un equilibrio tra rapidità e completezza.

Qui OpenAI parla di risposte più chiare e meno dense di gergo rispetto al passato con meno confusione ed incertezza su come il modello sia arrivato alle sue conclusioni su di un tema intorno al quale esperti e regolatori hanno aumentato la pressione negli ultimi mesi.

I primi test mostrati da OpenAI includono un miglioramento in ambito AIME 2025 e Codeforces, ma resta aperta la questione sollevata da parte degli analisti: il “tempo di pensiero” non è un pensiero reale, ma una modulazione tecnica del numero di passaggi interni.

Più controllo sul tono di ChatGPT, ma anche nuovi rischi

Uno dei cambiamenti più evidenti per l’utente finale è l’arrivo di otto personalità predefinite: Predfinita, Professionale, Amichevole, Schietta, Eccentrica, Efficiente, Nerd e Cinica. Queste modalità non cambiano ciò che il modello sa o può fare, ma trasformano il modo in cui parla.

OpenAI le presenta come un modo per adattarsi ai gusti di oltre 800 milioni di utenti. Ma la scelta risponde anche a esigenze legate al rapporto tra uomo e macchina con il rischio che alcuni utenti sviluppino attaccamenti emotivi a fronte di modelli precedenti accusati di essere eccessivamente compiacenti e allegri fingendo in costanza di essere persone con cui interagire. Ci sono state anche polemiche nate dalle modifiche al tono di GPT-5 introdotte da OpenAI in seguito a diverse cause legate a casi di suicidio.

Il rischio legato a una personalizzazione eccessiva, come nota Ars Technica, sarebbe alla base di comportamenti autodistruttivi oppure favorito derive ossessive da parte di utenti di ChatGPT. Una ulteriore personalizzazione potrebbe rafforzare questo comportamento. Di qui il tentivo di puntare su toni calibrati anziché su personalità iper-coese che “imitano” l’intimità umana.

Rollout graduale e novità per la piattaforma API

Il rollout di GPT-5.1 Instant e GPT-5.1 Thinking parte in questi giorni dagli utenti Plus, Pro, Go e Business, per arrivare poi anche agli utenti gratuiti e a chi usa ChatGPT senza login. Le aziende con piani Enterprise ed Education ottengono un periodo breve di accesso anticipato.

I due modelli arrivano anche sulla piattaforma API: GPT-5.1 Instant come gpt-5.1-chat-latest, GPT-5.1 Thinking semplicemente come GPT-5.1, entrambe con adaptive reasoning attivo. Le versioni precedenti di GPT-5 resteranno accessibili per tre mesi sotto la voce dei modelli legacy.