Amazon, i 100 sconti Haul che non dovreste proprio perdervi

Amazon lancia una nuova pagina dedicata alle 100 migliori scoperte in offerta sulla piattaforma Haul: si tratta di un’occasione interessante per chi ama trovare accessori utili per la casa, strumenti da lavoro, piccoli gadget tecnologici e articoli per il tempo libero, vagliando con facilità le proposte più apprezzate dagli utenti.

In promozione trovate soprattutto set di utensili di precisione e kit per il fai-da-te, insieme a soluzioni pratiche per la pulizia di casa e l’organizzazione degli spazi. Diversi poi gli articoli per la cura personale e il benessere, abbigliamento e accessori moda.

Si tratta insomma di una vetrina pensata per chi desidera “scoprire per caso” qualcosa di utile, bello e conveniente, con un assortimento curato ma sempre dinamico. Come dicevamo si va dai piccoli strumenti che semplificano le riparazioni domestiche fino ai complementi d’arredo per gli ambienti di casa.

Cos’è Amazon Haul

Approfittiamo per ricordare che Haul è praticamente l’antagonista di Temu, la celebre piattaforma di e-commerce online che offre una vastissima gamma di prodotti a prezzi molto bassi, dall’abbigliamento agli accessori per la casa, fino all’elettronica e ai cosmetici.

Su Amazon Haul il catalogo prodotti è molto simile, con tanti prodotti anche a meno di 1 € nelle categorie donna, uomo, casa, elettronica, bellezza, cucina, fai-da-te, accessori, ufficio e sport, ma col vantaggio non trascurabile del servizio di garanzia, rimborso e resi che da sempre contraddistinguono l’azienda.

I termini del servizio

La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 15 €, e al di sotto di questa soglia comunque è molto bassa (3,50 €) e questo perché la consegna in genere richiede fino a due settimane a seconda della località.

Inoltre si può ottenere uno sconto del 5% sugli ordini di importo compreso tra i 30 e i 50 Euro, oppure uno sconto del 10% sugli ordini di importo superiore a 50 Euro. Per conoscere tutti i termini del servizio cliccate qui.

Cosa bolle in pentola

Come dicevamo la nuova pagina raccoglie i 100 migliori prodotti scelti dai clienti. Potete spulciarli tutti cliccando qui, oppute potete lasciarvi ispirare da quelli selezionati dalla nostra redazione che vi elenchiamo qui sotto:

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.