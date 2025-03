DJI Neo Combo Fly More, con e senza occhiali al minimo su Amazon

Pubblicità

E’ uno degli ultimi droni peso piuma presentati da DJI. Ha fatto il suo debutto a IDA dello scorso anno, un ibrido tra drone tradizionale e selfie drone dal peso di appena 135 grammi. Anche il prezzo, spesso, è contenuto su Amazon, dove oggi lo si acquista a partire da 309 euro nella sua versione Fly More, con doppia batteria e stazione di ricarica.

Tra le caratteristiche più rilevanti del DJI Neo emergono la sua leggerezza e compattezza: con soli 135 grammi, è un drone ultra leggero che non richiede l’uso di un radiocomando per essere pilotato. Questo design intuitivo consente di controllarlo direttamente dal palmo della mano, rendendolo perfetto per vlog e riprese quotidiane. Non mancano le funzionalità avanzate, infatti il DJI Neo offre il tracciamento dei soggetti, video stabilizzati in 4K e modalità di ripresa automatizzate, garantendo un’autonomia di volo di circa 18 minuti.

Per chi invece preferisce un’esperienza di volo più tradizionale, esistono opzioni come l’utilizzo dei radiocomandi DJI RC-N2 e N3 oppure dei DJI Goggles abbinati al radiocomando RC Motion per una modalità FPV. La connessione Wi-Fi permette di controllare il drone tramite smartphone fino a una distanza di 50 metri, mentre con il radiocomando DJI RC-N3 la trasmissione video può coprire fino a 10 chilometri.

DJI Neo è inoltre dotato di un avanzato sistema di stabilizzazione che riduce l’effetto mosso durante le riprese, anche in presenza di vento fino al livello 4, e di un sistema di posizionamento visivo che gli consente di mantenere una posizione stabile in volo.

Il drone dispone di una memoria interna da 22 GB, sufficiente per registrare fino a 40 minuti di video in 4K o 55 minuti in 1080p, e grazie alla connettività Wi-Fi è possibile trasferire i file direttamente sullo smartphone per un editing rapido con l’app DJI Fly. Su Amazon è disponibile in due versioni: la versione solo drone e la Fly More Combo, che include il radiocomando, due batterie e una stazione di ricarica, oggi in offerta a 309 euro.

Prezzo e disponibilità:

DJI Neo è disponibile al prezzo di 309 € nella versione Fly More Combo con batterie aggiuntive, stazione di ricarica e radio comando. Nella stessa pagina c’è anche la versione con gli occhiali FPV per un volo in prima persona, sempre in sconto.